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Для загородной поездки воспользовался чужим авто

2 марта 2014, 15:39
На днях экипажем полка ДПС ГИБДД на 124 километре дороги Тюмень-Курган был остановлен подозрительный автомобиль. За рулем «девятки» был нетрезвый 25-летний тюменец. У него не оказалось документов на транспортное средство, а при осмотре автомобиля обнаружились признаки угона.
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Тюмень

«В кратчайшие сроки было установлено, что данный автомобиль долгое время стоял припаркованным около автомойки. Задержанный неофициально трудоустроен мойщиком на данной автомойке. Следственно-оперативная группа в ходе работы выяснила, что подозреваемому потребовалось уехать за город, и он решил воспользоваться чужим автомобилем. Молодой человек подобрал ключи для того, чтобы открыть и завести машину», — рассказали в УМВД по г. Тюмени.

Там отметили, что хозяин «девятки» даже и не подозревал, что его автомобиль не находится на месте стоянки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Отметим, что задержанный тюменец ранее уже был судим.

#Новости#Угоны машин#Тюмень#Транспорт#Таня#Общество
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