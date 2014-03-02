Для загородной поездки воспользовался чужим авто

«В кратчайшие сроки было установлено, что данный автомобиль долгое время стоял припаркованным около автомойки. Задержанный неофициально трудоустроен мойщиком на данной автомойке. Следственно-оперативная группа в ходе работы выяснила, что подозреваемому потребовалось уехать за город, и он решил воспользоваться чужим автомобилем. Молодой человек подобрал ключи для того, чтобы открыть и завести машину», — рассказали в УМВД по г. Тюмени.