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«А у нас все пучком!»: как в Тюмени «Кристалл» открывали

2 марта 2014, 11:39
В первый день весны самый большой тюменский торгово-развлекательный центр официально распахнул свои двери для потенциальных покупателей. Организаторы церемонии открытия ТРЦ «Кристалл» приготовили для горожан немало сюрпризов и подарков.
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Тюмень

В первый день весны самый большой тюменский торгово-развлекательный центр официально распахнул свои двери для потенциальных покупателей. Организаторы церемонии открытия ТРЦ «Кристалл» приготовили для горожан немало сюрпризов и подарков.

Приглашенные гости из Москвы, Челябинска и других городов страны не давали скучать зрителям, пришедшим на самый запоминающийся тюменский праздник этой весны.

Больше всего народ ждал появления на сцене представителей российской столицы. Потап появился на «прифонтанной» площади в 18:00 и развлекал всех — и детей, и взрослых. Хип-хоп артист провел розыгрыши и конкурсы, после чего подарил их участникам сертификаты и призы от компаний, чьи магазины находятся в торговом центре.

Его подруга — Настя Каменских — порадовала своим голосом жителей региональной столицы около девяти вечера. Вместе они исполнили полюбившееся миллионам треки «Чумачечая весна», «Все пучком», «У нас на районе», «Хуторянка», а также другие свои хиты.

Окончилось празднование фейерверком, который никого не оставил равнодушным.

Антон Карпов

Фото и видео автора

#Новости#Тюмень#Торговые центры#Таня#Культура
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