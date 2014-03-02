«А у нас все пучком!»: как в Тюмени «Кристалл» открывали

Больше всего народ ждал появления на сцене представителей российской столицы. Потап появился на «прифонтанной» площади в 18:00 и развлекал всех — и детей, и взрослых. Хип-хоп артист провел розыгрыши и конкурсы, после чего подарил их участникам сертификаты и призы от компаний, чьи магазины находятся в торговом центре.