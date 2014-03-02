«А у нас все пучком!»: как в Тюмени «Кристалл» открывали

В первый день весны самый большой тюменский торгово-развлекательный центр официально распахнул свои двери для потенциальных покупателей. Организаторы церемонии открытия ТРЦ «Кристалл» приготовили для горожан немало сюрпризов и подарков.
Приглашенные гости из Москвы, Челябинска и других городов страны не давали скучать зрителям, пришедшим на самый запоминающийся тюменский праздник этой весны.
Больше всего народ ждал появления на сцене представителей российской столицы. Потап появился на «прифонтанной» площади в 18:00 и развлекал всех — и детей, и взрослых. Хип-хоп артист провел розыгрыши и конкурсы, после чего подарил их участникам сертификаты и призы от компаний, чьи магазины находятся в торговом центре.
Его подруга — Настя Каменских — порадовала своим голосом жителей региональной столицы около девяти вечера. Вместе они исполнили полюбившееся миллионам треки «Чумачечая весна», «Все пучком», «У нас на районе», «Хуторянка», а также другие свои хиты.
Окончилось празднование фейерверком, который никого не оставил равнодушным.
Антон Карпов
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