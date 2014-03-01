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Видеосервисы заблокировали около 40 тысяч роликов Олимпиады-2014

1 марта 2014, 14:09
Видеосервисы заблокировали около 40 тысяч роликов, содержавших нелегальный контент с Олимпийских игр в Сочи, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей компании NBC.

Именно данной телекомпании принадлежат эксклюзивные права на трансляцию Олимпиады на территории США. По данным NBC, пользователи портала YouTube попытались разместить в интернете около 20 тыс. видеороликов, однако часть из них не пропустил автоматический фильтр сервиса. Остальные видеоролики были удалены вскоре после размещения. Еще порядка 20 тыс. материалов заблокировали другие популярные видеосервисы, включая французский видеохостинг Dailymotion и российскую соцсеть «ВКонтакте». Также было пресечено около 5 тысяч попыток вести нелегальные прямые трансляции из Сочи.

«Когда все игроки цифровой экосистемы сотрудничают, становится возможным создание интернет-среды, которая приносит законную прибыль бизнесу, способствует созданию рабочих мест и удовлетворяет запросам потребителей», — заявил представитель NBC Джон Маккей.

Стоит заметить, что телекомпания NBC заплатила МОК 775 млн долларов за право эксклюзивно освещать события Игр-2014 в Сочи. Объем вещания телеканала из столицы XXII составил порядка 1,5 тыс. часов.

В среднем ежедневно за соревнованиями в Сочи в вечерний прайм-тайм следили 21,4 млн американцев.

#Новости#Видеоролик#Олимпиада#Ирина#Спорт
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