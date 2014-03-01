В Тюмени выбрали Мисс-ИТ 2014

Смотр ИТ-красавиц региона проходит в Тюменской области уже в третий раз. И с каждым годом мероприятие становится все более масштабным. В этот раз за звание самой умной, красивой и творческой девушки боролись 27 участниц. Испытания были разные: голосование на сайте, собеседование и суперфинал.
На финишную прямую вышли только 6 участниц. А там — самое сложное: представить публике себя и рассказать о роли информационных технологий в своей жизни.
Как оказалось, девушки, работающие в ИТ, смелые и неординарные личности. Финалистка конкурса Анастасия Боровских помимо работы увлекается мотоспортом, дрессирует стаффа и играет в рок-группе, а Екатерина Миронова мечтает пожить в Японии и изучить 3D- моделирование. Удивила публику очаровательная Ярослава Мудрая, рассказав залу о том, что с самого детства собирает видеокамеры и различные установки. «Мне невероятно хотелось все пропустить через свои руки», — утверждает красавица. Эльвира Амирханова показала прекрасное чувство юмора а, а Елена Панфилова рассказала о своей формуле успеха: не терять времени, подбирать слова и не упускать возможностей.
Корону победительницы и звание «Мисс-ИТ 2014» получила Екатерина Пихова, обаятельная девушка и разносторонняя личность. Красавица не только занимается разработкой аналитической отчетности, но еще танцует, увлекается рыбалкой, спортом и фотографией. Звание Вице-мисс и второй Вице-мисс получили Эльвира Амирханова и Екатерина Миронова.
Приз зрительских симпатий завоевала Анастасия Боровских, а дополнительный приз от компании «Ростелеком» и титул «Мисс Иннновация» получила Анна Иваницкая, специалист ГК"ТюмБИТ», сообщает клуб ИТ-директоров тюменского региона.
По словам членов жюри, профессионализм в ИТ в конкурсе важен, но немалую роль играет чисто женское очарование и естественность.
Фото Анны Павловой