В Тюмени выбрали Мисс-ИТ 2014

Как оказалось, девушки, работающие в ИТ, смелые и неординарные личности. Финалистка конкурса Анастасия Боровских помимо работы увлекается мотоспортом, дрессирует стаффа и играет в рок-группе, а Екатерина Миронова мечтает пожить в Японии и изучить 3D- моделирование. Удивила публику очаровательная Ярослава Мудрая, рассказав залу о том, что с самого детства собирает видеокамеры и различные установки. «Мне невероятно хотелось все пропустить через свои руки», — утверждает красавица. Эльвира Амирханова показала прекрасное чувство юмора а, а Елена Панфилова рассказала о своей формуле успеха: не терять времени, подбирать слова и не упускать возможностей.