С неисправностями оказались 8 из 50 городских автобусов

В восьми из них госавтоинспекторы технического надзора ГИБДД обнаружили технические неисправности — неработающие кнопки вызова для пассажиров, неисправности световых приборов. Один автобус выезжал на линию без технического осмотра, за что были составлены административные материалы на водителя и на должностное лицо автопредприятия.