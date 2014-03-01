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С неисправностями оказались 8 из 50 городских автобусов

1 марта 2014, 13:34
Более пятидесяти автобусов Тюменского ПАТП-1 проверили сотрудники прокуратуры города Тюмени, ГИБДД и областного управления автодорожного надзора.
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Тюмень

В восьми из них госавтоинспекторы технического надзора ГИБДД обнаружили технические неисправности — неработающие кнопки вызова для пассажиров, неисправности световых приборов. Один автобус выезжал на линию без технического осмотра, за что были составлены административные материалы на водителя и на должностное лицо автопредприятия.

Сотрудники управления автодорожного надзора выявили в Тюменском автопарке 4 нарушения, в том числе 2 нарушения условий лицензирования.

Совместные проверки тюменских автобусов, принадлежащих как автопредприятиям, так и индивидуальным предпринимателям, продолжатся, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Напомним, что ПАТП-1 обслуживает такие маршруты, как 14, 15, 21, 25, 38, 39, 55, 46, 85 и другие.

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