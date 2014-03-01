Пьяный тоболяк приставал к спящей 7-летней девочке

По версии следствия, 26 февраля в гости к подруге и ее сожителю приехала мать с дочкой. Через некоторое время девочка уснула в комнате на диване. Пьяный подозреваемый воспользовался тем, что женщины разговаривают на кухне. Он прилег рядом со спящим ребенком и с целью удовлетворения своей половой потребности совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Проснувшаяся девочка, испугавшись, все рассказала матери.
Подозреваемый написал явку с повинной.
Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Тобольску следственного управления СК РФ. Тоболяка подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.