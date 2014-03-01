Пьяный тоболяк приставал к спящей 7-летней девочке

По версии следствия, 26 февраля в гости к подруге и ее сожителю приехала мать с дочкой. Через некоторое время девочка уснула в комнате на диване. Пьяный подозреваемый воспользовался тем, что женщины разговаривают на кухне. Он прилег рядом со спящим ребенком и с целью удовлетворения своей половой потребности совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.