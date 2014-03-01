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Пьяный тоболяк приставал к спящей 7-летней девочке

1 марта 2014, 15:55
Житель Тобольска подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Пьяный 28-летний мужчина, по версии следствия, приставал к спящей девочке, пока ее мать разговаривала на кухне с подругой.
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Дети

По версии следствия, 26 февраля в гости к подруге и ее сожителю приехала мать с дочкой. Через некоторое время девочка уснула в комнате на диване. Пьяный подозреваемый воспользовался тем, что женщины разговаривают на кухне. Он прилег рядом со спящим ребенком и с целью удовлетворения своей половой потребности совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Проснувшаяся девочка, испугавшись, все рассказала матери.

Подозреваемый написал явку с повинной.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Тобольску следственного управления СК РФ. Тоболяка подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Дети#Следственное управление#Ирина#Происшествия
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