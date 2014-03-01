Автомобиль угнал прямо из сервиса

Она обратилась в отдел полиции № 6. В течение часа по ориентировке из Центра оперативного управления силами и средствами экипажем полка ДПС ГИБДД автомобиль, подходящий по приметам, был остановлен под управлением 36-летнего тюменца.
Ранее судимый за организацию притона по употреблению наркотических средств мужчина трудоустраивался на данном СТО и проходил стажировку в качестве автослесаря. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил автомобиль, чтобы провести время с девушкой. Задержан он был сотрудниками на обратном пути.
По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени.