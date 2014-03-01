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Автомобиль угнал прямо из сервиса

1 марта 2014, 16:39
Тюменка сдала свой автомобиль Nissan March в СТО, а когда приехала забирать машину — ее не оказалось.
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Тюмень

Она обратилась в отдел полиции № 6. В течение часа по ориентировке из Центра оперативного управления силами и средствами экипажем полка ДПС ГИБДД автомобиль, подходящий по приметам, был остановлен под управлением 36-летнего тюменца.

Ранее судимый за организацию притона по употреблению наркотических средств мужчина трудоустраивался на данном СТО и проходил стажировку в качестве автослесаря. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил автомобиль, чтобы провести время с девушкой. Задержан он был сотрудниками на обратном пути.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по городу Тюмени.

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