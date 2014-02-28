За час на дорогах пострадали 3 пешехода

Все ДТП в областном центре произошли в течение часа, с 14:45 до 15:50, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Toyota и Volkswagen столкнулись на перекрестке улиц Пермякова и 30 лет Победы. Предварительно, водитель «Тойоты», со стажем два года, не пропустил вторую иномарку, выезжая на главную дорогу со второстепенной. Ушибы и другие повреждения получили водитель и пассажирка «Фольксвагена», женщины 25-ти и 52-х лет.