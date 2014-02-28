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За час на дорогах пострадали 3 пешехода

28 февраля 2014, 11:48
Пять дорожно-транспортных происшествий произошло 27 февраля в Тюмени, в них пострадали шесть человек. На дорогах области было безаварийно.
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Тюмень

Все ДТП в областном центре произошли в течение часа, с 14:45 до 15:50, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Toyota и Volkswagen столкнулись на перекрестке улиц Пермякова и 30 лет Победы. Предварительно, водитель «Тойоты», со стажем два года, не пропустил вторую иномарку, выезжая на главную дорогу со второстепенной. Ушибы и другие повреждения получили водитель и пассажирка «Фольксвагена», женщины 25-ти и 52-х лет.

Три пешехода получили вчера дорожные травмы. На проезде 9 мая автомобилем Hyundai на пешеходном переходе сбита 33-летняя женщина, она получила ушиб стопы.

На улице Тульской, 8 водитель Opel не пропустил при повороте 70-летнюю женщину, у этой пострадавшей также ушибы.

На улице Логунова, 3 водитель Volkswagen, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и сбил 69-летнего мужчину. В результате пешеход получил ушиб бедра.

73-летняя пассажирка упала в маршрутном автобусе на улице Волжской. Позже пожилая женщина обратилась в больницу, оказалось, что у нее перелом лучезапястного сустава.

В Тюмени вчера произошло 103 столкновения автомобилей с материальным ущербом, это меньше, чем в последнее время в будни.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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