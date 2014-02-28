Тюменка уехала в Ноябрьск и не вернулась

Вечером 29 сентября 2012 года в Ноябрьске 21-летняя девушка, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на пешеходном переходе сбила 45-летнюю тюменку, которая приехала в город в гости к своей подруге. В результате аварии женщина получила серьезные повреждения, от которых на следующий день скончалась в больнице.
Приговором Ноябрьского городского суда от 4 декабря 2012 года виновница аварии была осуждена по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, она на три года лишена права управления транспортным средством.
В декабре 2013 года 24-летний сын погибшей обратился в Ленинский районный суд города Тюмени с иском к жительнице Ноябрьска о возмещении морального и материального вреда, а со страховой компании — расходов на погребение.
В дело вступил представитель прокуратуры Ленинского округа. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение.
Представитель прокуратуры поддержал истца и дал заключение об удовлетворении его требований. Суд, рассмотрев дело, взыскал с жительницы Ноябрьска и страховой компании в пользу молодого человека в общей сложности 431 тысячу рублей.