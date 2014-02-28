Тюменка уехала в Ноябрьск и не вернулась

Приговором Ноябрьского городского суда от 4 декабря 2012 года виновница аварии была осуждена по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, она на три года лишена права управления транспортным средством.