Трофим поделится с тюменцами жизненным опытом

Трофимов — композитор, поэт, музыкант, исполнитель, шоумен. Он — один из продолжателей традиций русского шансона, заложенных Утесовым и Вертинским, Визбором и Галичем. Трофимов собирает огромные залы, его гастрольный тур расписан на месяцы вперед, его песни звучат на всех ведущих радиостанциях России. Он из тех исполнителей, кого слушают разные поколения, чьи песни знают наизусть, которых просто любят.
Сергей Трофимов начинал концертную деятельность в качестве рок-барда, служил в церкви как певчий регент, писал музыку к кинофильмам, работал со многими выдающимися певцами. Слава пришла к Трофимову сначала как к автору — в качестве поэта и композитора он выпускал чужие диски, а начиная с 1995 года начал выпускать свои сольные шансонные альбомы, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Сам Трофимов считает, что его шансон похож на русский рок.
Каждая его новая песня — это удивительные эмоции, запоминающаяся мелодия и самостоятельный сюжет. Каждый концерт Трофима — это шанс не только прекрасно отдохнуть, но и обрести новый взгляд на жизнь.
Сергей Трофимов исполнит в Тюмени романтические баллады о главном и романсы современности, споет о перипетиях судьбы. Встречайте новый альбом Сергея Трофимова «Чёрное и белое» !
Стоимость билетов: 1000–3200 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.