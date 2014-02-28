Трофим поделится с тюменцами жизненным опытом

Сергей Трофимов начинал концертную деятельность в качестве рок-барда, служил в церкви как певчий регент, писал музыку к кинофильмам, работал со многими выдающимися певцами. Слава пришла к Трофимову сначала как к автору — в качестве поэта и композитора он выпускал чужие диски, а начиная с 1995 года начал выпускать свои сольные шансонные альбомы, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Сам Трофимов считает, что его шансон похож на русский рок.