nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Трофим поделится с тюменцами жизненным опытом

28 февраля 2014, 09:55
Автор и исполнитель песен Сергей Трофимов, также известный как Трофим, 2 марта выступит в Тюменской филармонии с программой «ЧБ. Черное и белое».
Сюжет
Тюмень

Трофимов — композитор, поэт, музыкант, исполнитель, шоумен. Он — один из продолжателей традиций русского шансона, заложенных Утесовым и Вертинским, Визбором и Галичем. Трофимов собирает огромные залы, его гастрольный тур расписан на месяцы вперед, его песни звучат на всех ведущих радиостанциях России. Он из тех исполнителей, кого слушают разные поколения, чьи песни знают наизусть, которых просто любят.

Сергей Трофимов начинал концертную деятельность в качестве рок-барда, служил в церкви как певчий регент, писал музыку к кинофильмам, работал со многими выдающимися певцами. Слава пришла к Трофимову сначала как к автору — в качестве поэта и композитора он выпускал чужие диски, а начиная с 1995 года начал выпускать свои сольные шансонные альбомы, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Сам Трофимов считает, что его шансон похож на русский рок.

Каждая его новая песня — это удивительные эмоции, запоминающаяся мелодия и самостоятельный сюжет. Каждый концерт Трофима — это шанс не только прекрасно отдохнуть, но и обрести новый взгляд на жизнь.

Сергей Трофимов исполнит в Тюмени романтические баллады о главном и романсы современности, споет о перипетиях судьбы. Встречайте новый альбом Сергея Трофимова «Чёрное и белое» !

Стоимость билетов: 1000–3200 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25