Пожилые люди просят о помощи

Служба адресной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, начинает работу в Тюмени. С помощью службы «Добро рядом» можно будет как попросить о поддержке, так и сделать жизнь тех, кто нуждается в помощи, чуть лучше.
«Добро рядом» — совместный социальный проект областного геронтологического центра и Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение». Сейчас организаторы проекта выявляют пожилых людей, которые особенно нуждаются во внимании и заботе. Вот некоторые из ситуаций:
«Галина Николаевна, 76 лет. Одна ухаживает за дочерью (54 года) — инвалидом с детства 2 группы. Родственников нет, одной справиться со всеми трудностями очень сложно. Помощь на дому оказывает социальный работник областного геронтологического центра. В данный момент одновременно вышли из строя и холодильник, и чайник, лишних средств на покупку бытовой техники у семьи нет…».
«Любовь Михайловна, 51 год. Сильная духом женщина с трагичной историей, живет с сыном (до 16 лет инвалид с детства). Потеря мужа, уход из жизни старшего сына и любимой дочери — привели ее в тупик. На сегодняшний момент она — инвалид 2 группы, ограничена в движении. Будет рада, если ей подарят телевизор».
С жизненными историями пожилых людей, которым могут помочь неравнодушные тюменцы, а также с отчетами о том, кому уже оказана поддержка, можно ознакомиться на сайте togc.ru, а также на страницах «Благотворительный фонд „Старшее поколение“» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook.
Принять участие в проекте могут все неравнодушные жители Тюмени, а также коммерческие предприятия, сообщают в пресс-службе областного департамента социального развития. Возможные варианты помощи:
• Покупка и передача предметов быта через пункт приема: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет «Сектор маркетинга»), пн. — пт. 08:00 — 16:30.
• Перевод пожертвований на благотворительный счет:
Реквизиты:
р.сч. 40703810701990000650 в «Запсибкомбанк» ОАО
к.сч. 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 7204195128
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
• Перевод пожертвований через Яндекс. Дeньги 41001964938583.
• Волонтерская помощь.
Проект долгосрочный, все собранные средства будут направлены на решение проблем обратившихся за поддержкой пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Организаторы также призывают горожан сообщать о пожилых гражданах, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не могут самостоятельно обратиться за помощью.
Контактные данные: Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123/1, e-mail: [email protected], тел. 51-77-05, www.togc.ru.