Пожилые люди просят о помощи

Служба адресной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, начинает работу в Тюмени. С помощью службы «Добро рядом» можно будет как попросить о поддержке, так и сделать жизнь тех, кто нуждается в помощи, чуть лучше.