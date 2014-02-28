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Полиция проверила дачные участки

28 февраля 2014, 14:42
Сотрудники отдела полиции № 2 проверили четыре садоводческих общества, а в них — более 1200 дачных участков. Проверка проводилась в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика».
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Полиция

«Сотрудники полиции из различных подразделений отрабатывали оперативную информацию по своим направлениям деятельности. Для каждой группы был определен маршрут, включающий в себя дома, жители которых жаловались на нарушения общественного порядка», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

У 76 граждан полицейские проверили паспорта. За различные нарушения общественного порядка было составлено пять административных протоколов, а в отделе полиции побывали 16 человек — с ними провели разъяснительную и профилактическую работу.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проверялись неблагополучные семьи, а участковыми — лица, состоящие на различных учетах. Со всеми гражданами проводились профилактические беседы, направленные на предупреждение совершения преступлений и правонарушений.

#Новости#Полиция#Тюмень#Профилактика#Таня#Общество
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