Полиция проверила дачные участки

«Сотрудники полиции из различных подразделений отрабатывали оперативную информацию по своим направлениям деятельности. Для каждой группы был определен маршрут, включающий в себя дома, жители которых жаловались на нарушения общественного порядка», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
У 76 граждан полицейские проверили паспорта. За различные нарушения общественного порядка было составлено пять административных протоколов, а в отделе полиции побывали 16 человек — с ними провели разъяснительную и профилактическую работу.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проверялись неблагополучные семьи, а участковыми — лица, состоящие на различных учетах. Со всеми гражданами проводились профилактические беседы, направленные на предупреждение совершения преступлений и правонарушений.