Полиция проверила дачные участки

«Сотрудники полиции из различных подразделений отрабатывали оперативную информацию по своим направлениям деятельности. Для каждой группы был определен маршрут, включающий в себя дома, жители которых жаловались на нарушения общественного порядка», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.