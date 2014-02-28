Наркотики за рулем — смерть по неосторожности

Следствием установлено, что в ночь на 23 ноября 2013 года Горбачев в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем друга Toyota Corolla, посадил в автомобиль двух своих знакомых и поехал кататься. На 2 километре автодороги Ишим — Викулово он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины в правый кювет. В результате дорожной аварии 60-летний пассажир погиб на месте.