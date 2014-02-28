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Наркотики за рулем — смерть по неосторожности

28 февраля 2014, 09:40
В Ишиме за ДТП, совершенное в наркотическом опьянении, в котором погиб мужчина, осужден 35-летний водитель.

Районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Горбачева, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в ночь на 23 ноября 2013 года Горбачев в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем друга Toyota Corolla, посадил в автомобиль двух своих знакомых и поехал кататься. На 2 километре автодороги Ишим — Викулово он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины в правый кювет. В результате дорожной аварии 60-летний пассажир погиб на месте.

Суд назначил Горбачеву 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскал с него в пользу жены погибшего 350 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, осужденный на 2 года лишен права управления транспортным средством.

#Новости#Прокуратура#Гибель людей#Ишим#Транспорт#Olga#Общество
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