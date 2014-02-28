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Микроавтобус оказался в кювете, ИП получит штраф

28 февраля 2014, 17:05
Два человека пострадали в результате съезда в кювет микроавтобуса Toyota Hiace на федеральной автодороге Тюмень — Омск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла около четырех часов утра на 141 километре трассы в Омутинском районе Тюменской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не учел дорожно-метеорологических условий и не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих происшествию, сотрудниками ГИБДД не установлено. В микроавтобусе находились шесть пассажиров, в результате происшествия ушибы получили две женщины, 50-ти и 24-х лет. Пострадавшие находились в пассажирском салоне и были пристегнуты ремнями безопасности, которые, возможно, и уберегли их от тяжелых травм.

Микроавтобус принадлежит частному предпринимателю и совершал немаршрутную перевозку пассажиров из села Казанское в Тюмень. Из Казанского он выехал около двух часов ночи. Режим труда и отдыха водитель, по предварительным данным, не нарушал, был трезв. За 10 минут до аварии, по его словам, останавливался и пил кофе. Тем не менее, в отношении владельца «Тойоты» — индивидуального предпринимателя, как должностного лица, составлен административный материал за выпуск в рейс водителя без проведения медицинского контроля. Информация направлена в Управление государственного автодорожного надзора для проведения проверки деятельности предпринимателя.

#Новости#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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