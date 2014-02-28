Микроавтобус оказался в кювете, ИП получит штраф

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла около четырех часов утра на 141 километре трассы в Омутинском районе Тюменской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не учел дорожно-метеорологических условий и не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих происшествию, сотрудниками ГИБДД не установлено. В микроавтобусе находились шесть пассажиров, в результате происшествия ушибы получили две женщины, 50-ти и 24-х лет. Пострадавшие находились в пассажирском салоне и были пристегнуты ремнями безопасности, которые, возможно, и уберегли их от тяжелых травм.