Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 февраля — 2 марта

«Школа рока» 28 февраля в 19:00 в Театре кукол и масок проводит благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих ДЦП. Для ценителей «Битлз» сыграет неподражаемая бит-группа Old Friends Band, группа «Волшебные мантры» познакомит с индийской музыкой. Капитан Андрюшкин и группа «Летучие рыбы» также с радостью примут участие в концерте во имя света, добра и любви — всего того, за что они сражаются своим творчеством. Подробности в группе http://vk.com/tmnrock.