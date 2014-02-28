Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 февраля — 2 марта

Масленица
В очередной раз попытаются выпечь блин диаметром 3 метра на праздновании Масленицы в Ялуторовске. Народное гуляние «Сибирская Масленица» пройдет 2 марта. Гостей праздника, который проходит на Сретенской площади в Ялуторовске, ждут потешные конкурсы со скоморохами, веселые игры, громкая музыка, фольклорные песни, хороводы, ярмарка блинов, горячий чай в дружной компании друзей. Открытие праздника в 12 часов, блин будут выпекать с 13:00 до 13:30.
«Радио Шансон» 2 марта проводит зиму на базе отдыха «Верхний бор». Празднование масленицы по всем народным традициям, но с некоторыми новшествами, начнется в 12:00. Гостей праздника ждут вкусные угощения, конкурсы, веселые ведущие. Кульминацией праздника станет сожжение чучел масленицы.
Тюменцев приглашают на чемпионат по поеданию блинов, который пройдет 1 марта в детском развивающем центре «Динопланета». С 13 часов на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Колумб» (Московский тракт, 118) вас ждут конкурсы с деревянными лошадками, веселое чучело масленицы, ароматные блинчики.
Праздновать Масленицу с размахом будут на парковке торгового центра «Орион» (Федюнинского, 43) с 14 часов. В этот день вас ждут командные игры и конкурсы, развлекательная праздничная программа и уличные гуляния на свежем воздухе, горячий чай и вкусные блины.
В сквере Тенистом тюменцев ждут выступления творческих коллективов, скоморохи, конкурсы, различные народные забавы и традиционное угощение — блины. Также все желающие смогут посетить город мастеров, в котором можно будет обучиться гончарному делу, росписи на стекле, изготовлению народной куклы, глиняных игрушек. Мероприятие пройдет в субботу с 13 до 16 часов.
2 марта в 14 часов всех любителей зимних развлечений ждут на Масленицу в «Кулига-парке». В программе народные забавы, хвостатый ринг, вкуснейшие блинчики, сжигание чучела.
Жителей и гостей Европейского микрорайона приглашают на проводы зимы 1 марта в 16 часов на площадь Европы. Песни, пляски и, конечно же, блины ждут каждого! Также 1 марта микрорайон отмечает свой день рождения — ему исполняется 4 года.
Еще одна площадка, где будут отмечать Масленицу — площадь у центра «Современник» (Олимпийская, 9). Перед тюменцами выступит оркестр ГУ МЧС по Тюменской области с эстрадно-фольклорной программой. За знания правил пожарной безопасности участников блиц-конкурсов ожидает приз: блин с пылу с жару и горячий чай. Маленьких участников будут развлекать скоморохи и сударушки. Автолюбителей порадует настоящий автораритет: пожарная автоцистерна ГАЗ 51.
Концерты
Автор и исполнитель песен Сергей Трофимов, также известный как Трофим, 2 марта выступит в Тюменской филармонии с программой «ЧБ. Черное и белое». Он исполнит в Тюмени романтические баллады о главном и романсы современности, споет о перипетиях судьбы.
2 марта в Тюмени ожидается самый настоящий ураган. Вихрь музыки, бушующей позитивной энергии, яркой хореографии и зажигательных ритмов. В наш город приезжает самая популярная молодая исполнительница нашей страны — Нюша. Стоимость билета на программу «Объединение» — от 700 до 2500 рублей. Справки по телефону: 73-73-61, 48-48-92.
Живой, настоящий, полный неожиданных открытий и сильных переживаний мир фламенко откроется тюменцам 1 марта на сцене филармонии. Программу «Страсти по фламенко» представит театр испанского танца Almas del Fuego.
Культовая петербургская рэп-группа KREC, которая определяет свой стиль как «добрая грусть», 1 марта выступит в арт-пространстве «Другое место» (Республики, 250/4). Билет — от 400 рублей.
Украинский арт-проект «Живые», исполняющий хиты Linkin Park, Muse, Pain, Lordi и других команд на русском языке, выступит в клубе «Байконур» (Ленина, 4) 28 февраля. Коллектив занимается эквиритмическим переводом иностранного альтернативного рока.
Тюменская группа Date my recovery, которая играет в жанрах post-hardcore/electronic/trancecore, 1 марта выступит в клубе «Байконур» (Ленина, 4) в поддержку нового альбома We always come back home. Стоимость билета в день концерта — 300 рублей.
Первый отчетный концерт творческого альянса hellocommunity, в который вошли такие тюменские команды и исполнители, как «Табу на танцы», Georgia Vadi, «Планета Океанов», состоится 1 марта на сцене на пятом Тюменского драмтеатра. Начало в 19 часов. Вход — 100 рублей.
Во второй день весны тюменский джазовый коллектив Straight Street дает очередной концерт. В составе: Вячеслав Токарев — саксофон, Андрей Злоян — гитара, Антон Карабут — контрабас, Юрий Пахомов — барабаны. Репертуар будет состоять из популярных джазовых стандартов в стилях swing и latin. Место проведения: ДК «Торфяник», ул. Малышева 26. Начало концерта: 16:00. Вход: 200 руб. Продажа и бронирование билетов: 458–328.
Группа «Макулатура», исполняющая «социально-бытийный рэп», 2 марта представит в Тюмени новый альбом «Пролог». На концерте можно будет купить книги издательства «Ил-music».
«Школа рока» 28 февраля в 19:00 в Театре кукол и масок проводит благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих ДЦП. Для ценителей «Битлз» сыграет неподражаемая бит-группа Old Friends Band, группа «Волшебные мантры» познакомит с индийской музыкой. Капитан Андрюшкин и группа «Летучие рыбы» также с радостью примут участие в концерте во имя света, добра и любви — всего того, за что они сражаются своим творчеством. Подробности в группе http://vk.com/tmnrock.
Авто
Тюменская коллегия судей приглашает тюменцев 1 марта на Subaru Battle. С 12:00 до 17:00 в «Субару Центре Тюмень» состоится автомобильное состязание полного привода, посвященное Дню защитника Отечества.
На следующий день, 2 марта, на этой же трассе стартует TimeAttack. Программа: с 10:30 до 15:45.
Спорт
«Лыжня России — 2014» состоится в Тюмени 2 марта в 11:45 на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2). Протяженность дистанции на массовый и VIP-забеги составит 1 км, спортивнее забеги пройдут на дистанциях 5 км и на 10 км. Всем желающим преодолеть самую массовую лыжню нашей страны необходимо при себе иметь свой лыжный инвентарь и необходимую экипировку.
Традиционные соревнования по картингу на приз героя советского союза А.М. Кижеватова состоятся в Тюмени 2 марта. Место проведения: трасса СК «Патриот» (ул. Одесская, 1, напротив УГИБДД Тюменской области). Начало в 12:30. Полуфинальные заезды начнутся с 11:30 часов. Церемония открытия соревнования запланирована на 12:30, после чего начнутся финальные заезды участников.
В субботу в 15:00 на базе отдыха «Авангард» состоятся лыжные гонки и эстафета среди семейных команд. Свою силу, ловкость и умение добиваться победы проверят более 60 тюменских семей. Организатор соревнований компания «Ростелеком» наградит самых старательных подарками с символикой Олимпийских игр. Регистрация с 14 часов.
Мастер-классы и hand made
Выставка-ярмарка авторских работ и сувениров «Богини» пройдет в торгово-гостиничном комплексе «Магеллан» 1–2 марта. На 4 этаже ждут любителей оригинальных видов рукоделия. Тюменцы смогут приобрести объемные картины из картона, глиняные вазы, изделия с вышивкой, цветы из ткани, тильды, игрушки, сувениры и многое другое от полусотни мастеров и мастериц из разных городов.
Еще одна выставка-ярмарка ручных работ «Добрые дела» пройдет 1–2 марта в доме национальных культур «Строитель» (Республики, 179). Во время выставки Вы сможете принять участие в благотворительных аукционах в пользу детей с диагнозом ДЦП, мастер-классах по различным видам творчества.
Бесплатные мастер-классы по креативному маникюру пройдут 1 и 2 марта на втором этаже торгово-развлекательного центра «Фаворит» с 15 до 17 часов. Запись в группе http://vk.com/malloko.
Первые шаги в каллиграфии научат делать на занятии, которое пройдет 2 марта. Вести его будет один из лучших каллиграфов России, доцент кафедры средового и графического дизайна Уральской ГАХА Николай Макаров. На этом занятии научат правилам работы с ширококонечным инструментом и базовым движениям. Стоимость — 500 рублей. Чтобы записаться, нужно обратиться «ВКонтакте» к Жене Тен http://vk.com/zhenya_ten или Вере Ким http://vk.com/id20290588.
Разное
Самый большой торговый центр в Тюмени «Кристалл» официально откроется 1 марта. Весь день, с 14 до 21 часа, здесь будет проходить шоу «Кристаллизация» с выступлением фриков, музыкального проекта Moscow Hook и дуэта Потапа и Насти.
Весенний праздник для мам и их маленьких принцесс состоится 2 марта в доме купца Василия Буркова (Дзержинского, 30), начало в 12 часов. В программе цветочный и кулинарный мастер-классы, дефиле, танцы, выездной салон красоты от «Персона Mobile», тематическая фотосессия и многое другое. Количество гостей — мам и их дочек ограничено, забронировать и купить билет можно сейчас по телефону — 610–276. Стоимость билета — 3000 рублей (мама и дочка).
В Тюменском технопарке в субботу с 10 до 17 часов пройдёт «Распродажа квартир». Вы сможете купить квартиру по наиболее ликвидной цене, получить скидку на новостройки и консультации брокеров и юристов, узнать, как сэкономить на ипотеке, продать квартиру с обременением, получить налоговый вычет и это еще не все.
«Теоретически практический семинар: йога и питание» состоится в школе йоги «Мудра» (Урицкого, 5, 2 этаж) 2 марта с 11 до 14 часов. Его проведут Светлана Зайцева и Глеб Мазаев. Они расскажут об асанах и криях, улучшающих пищеварение, анатомии пищеварительной системы, применимой к йоге, и других важных аспектах. Стоимость — 300 рублей.
2 марта на площади Единства и согласия (пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе) с 13:00 до 16:00 пройдет митинг в поддержку здорового образа жизни и трезвости. Организатор -тюменское отделение общественной организации «Работающая молодежь Сибири».