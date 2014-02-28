Инспекторы ДПС взяли сломанный автомобиль на буксир

Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, Елена Михайловна просит выразить благодарность экипажу дежурной машины ДПС в составе старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Дмитрия Горлова, лейтенантов Евгения Саранчина и Дениса Калугина.
Сотрудники ДПС в ночь с 12 на 13 февраля 2014 года оказали помощь пассажирам автомобиля «Волга», следовавшим из Красноярска. Автомобиль сломался в четырех километрах от города Ишима.
«Поначалу мы пытались остановить для помощи другие автомобили, но все они проезжали мимо. Потом, вспомнив истории из прессы, как красноярские сотрудники ДПС помогли в холода таким же замерзающим, мы позвонили на номер 112», — говорит Елена Южакова. На едином номере экстренного вызова Елене Михайловне дали несколько номеров эвакуаторов и сообщили, что к ним направится экипаж ДПС. В итоге именно сотрудники полиции прибыли первыми — раньше эвакуатора и МЧС. Узнав, что пассажиры ехали на похороны и могли опоздать на поезд, полицейские приняли решение, не дожидаясь эвакуатора, взять автомобиль на буксир. Доставив его до стоянки, они отвезли пассажиров на железнодорожную станцию.
Завершая свое письмо, Елена Михайловна еще раз выразила благодарность сотрудникам ДПС города Ишима за оперативность и отзывчивость.
Сами полицейские не видят в произошедшем ничего особенного. По словам Дмитрия Горлова, подобные ситуации случаются довольно часто, особенно в холодное время года, к тому же непосредственной обязанностью сотрудников полиции является оказание помощи на дорогах.