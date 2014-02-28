Инспекторы ДПС взяли сломанный автомобиль на буксир

«Поначалу мы пытались остановить для помощи другие автомобили, но все они проезжали мимо. Потом, вспомнив истории из прессы, как красноярские сотрудники ДПС помогли в холода таким же замерзающим, мы позвонили на номер 112», — говорит Елена Южакова. На едином номере экстренного вызова Елене Михайловне дали несколько номеров эвакуаторов и сообщили, что к ним направится экипаж ДПС. В итоге именно сотрудники полиции прибыли первыми — раньше эвакуатора и МЧС. Узнав, что пассажиры ехали на похороны и могли опоздать на поезд, полицейские приняли решение, не дожидаясь эвакуатора, взять автомобиль на буксир. Доставив его до стоянки, они отвезли пассажиров на железнодорожную станцию.