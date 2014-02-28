Горячие темы: жуткая авария, развод Собянина и мужской hand made

Определенный рекорд по просмотрам поставила на этой неделе жуткая новость портала об аварии: на перекрестке улиц Республики и Мельникайте рейсовый автобус маршрута № 14 столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 11 человек. Информацию посмотрели более 31 тысяч раз, горожане оставили более 140 комментариев. В основном, в них отписываются те, кто стал свидетелем ДТП или что-то слышал о нем, в адрес водителя грузовика сыплются обвинения, а в адрес пострадавших — соболезнования. Трагедия на самом деле жуткая, но пока рано делать выводы — компетентными органами ведется расследование дела.
Информация о разводе экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина с женой Ириной стала второй по популярности. Личная жизнь бывшего главы региона до сих пор очень волнует горожан, тем более, на фоне развода президента. Почти 60 комментариев и 5300 просмотров собрала эта новость. В комментариях пользователи портала обсуждают личную жизнь Сергея Семеновича и его супруги.
Ну а третьей в рейтинге NashGorod.ru стала новость о конкурсе, подготовленном в рамках празднования 23 февраля — конкурсе мужского hand made. Как оказалось, в Тюмени немало умелых мужчин. Портал организовал голосование за лучшую поделку, и больше всего голосов набрал участник под номером 29, который своими руками построил дом, дачу, сделал качели. Он и получит приз от спонсора. У информации 4700 просмотров.
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