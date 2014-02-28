Горячие темы: жуткая авария, развод Собянина и мужской hand made

Определенный рекорд по просмотрам поставила на этой неделе жуткая новость портала об аварии: на перекрестке улиц Республики и Мельникайте рейсовый автобус маршрута № 14 столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 11 человек. Информацию посмотрели более 31 тысяч раз, горожане оставили более 140 комментариев. В основном, в них отписываются те, кто стал свидетелем ДТП или что-то слышал о нем, в адрес водителя грузовика сыплются обвинения, а в адрес пострадавших — соболезнования. Трагедия на самом деле жуткая, но пока рано делать выводы — компетентными органами ведется расследование дела.