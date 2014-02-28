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Горячие темы: жуткая авария, развод Собянина и мужской hand made

28 февраля 2014, 17:22
Вот и кончился февраль. И последняя его неделя принесла тюменцам свои вести: жуткую аварию с жертвами, развод Сергея Собянина и мужской мужского hand made от NashGorod.ru. Именно эти материалы вышли в ТОП-3 на этой неделе.
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Тюмень

Определенный рекорд по просмотрам поставила на этой неделе жуткая новость портала об аварии: на перекрестке улиц Республики и Мельникайте рейсовый автобус маршрута № 14 столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 11 человек. Информацию посмотрели более 31 тысяч раз, горожане оставили более 140 комментариев. В основном, в них отписываются те, кто стал свидетелем ДТП или что-то слышал о нем, в адрес водителя грузовика сыплются обвинения, а в адрес пострадавших — соболезнования. Трагедия на самом деле жуткая, но пока рано делать выводы — компетентными органами ведется расследование дела.

Информация о разводе экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина с женой Ириной стала второй по популярности. Личная жизнь бывшего главы региона до сих пор очень волнует горожан, тем более, на фоне развода президента. Почти 60 комментариев и 5300 просмотров собрала эта новость. В комментариях пользователи портала обсуждают личную жизнь Сергея Семеновича и его супруги.

Ну а третьей в рейтинге NashGorod.ru стала новость о конкурсе, подготовленном в рамках празднования 23 февраля — конкурсе мужского hand made. Как оказалось, в Тюмени немало умелых мужчин. Портал организовал голосование за лучшую поделку, и больше всего голосов набрал участник под номером 29, который своими руками построил дом, дачу, сделал качели. Он и получит приз от спонсора. У информации 4700 просмотров.

Начинается новая неделя — весенняя, предпраздничная, надеемся, что солнечная и положительная. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи, и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.

#Новости#Тюмень#НашГород.ру#Женя#Общество
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