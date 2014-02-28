Горожане, терроризирующие водоканал, могут поплатиться штрафами

«Естественно, плановые или аварийные отключения воды для людей создают некоторые неудобства, тем не менее, работы проводить надо, и без отключений в данном случае не обойтись. К сожалению, уровень износа сетей не только в Тюмени, но и по всей России, достаточно высок и полностью исключить аварии на сегодняшнем этапе просто нереально, — поясняет руководитель пресс-службы организации Иван Камельских, — но я как человек, проработавший в водоканале уже ни один год, могу с уверенностью сказать, что ни у кого на этом предприятии нет самоцели отключить побольше и на подольше. Все предприятие работает на то, чтобы обеспечить горожан качественными и бесперебойными услугами».