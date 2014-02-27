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В Ялуторовске вновь попытаются испечь гигантский блин

27 февраля 2014, 10:06
В очередной раз попытаются выпечь блин диаметром 3 метра на праздновании Масленицы в Ялуторовске. Народное гуляние «Сибирская Масленица» пройдет 2 марта.

Гостей праздника, который проходит на Сретенской площади в Ялуторовске, ждут потешные конкурсы со скоморохами, веселые игры, громкая музыка, фольклорные песни, хороводы, ярмарка блинов, горячий чай в дружной компании друзей.

Для всех найдется занятие по душе: детей встретят веселые ростовые куклы, а взрослых посетителей ждут настоящие ярмарочные потехи: столб с призами, прыжки в мешках, метание валенка, битва на мешках, перетягивание каната, катание в санях!

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, открытие праздника состоится в 12 часов, а завершится он сжиганием чучела Масленицы в 15 часов. Выпекать гигантский блин будут с 13:00 до 13:30. Ялуторовчане уже семь раз пытались таким образом попасть в книгу рекордов Гиннеса, однако за прошлые годы им так и не удалось этого сделать. Главная сложность — перевернуть огромный блин, выпеченный на 300-килограммовой сковороде диаметром 3 метра, и сохранить его при этом целым.

Туристические компании Тюмени организуют группы для поездки на Масленицу в Ялуторовск. Так, мастерская путешествий «Рыжий слон» собирает желающих в 9:45 по адресу Республики, 14/6. «Для поездки в Ялуторовск надевайте удобную и очень теплую одежду и обувь. Барышням необходимо взять с собой платки для посещения православной церкви», — напоминают в «Рыжем слоне». Подробности по телефону 8(3452)64-01-85, 93-70-88.

#Новости#Праздники#Масленица#Ялуторовск#Ирина#Общество
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