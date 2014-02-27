В Ялуторовске вновь попытаются испечь гигантский блин

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, открытие праздника состоится в 12 часов, а завершится он сжиганием чучела Масленицы в 15 часов. Выпекать гигантский блин будут с 13:00 до 13:30. Ялуторовчане уже семь раз пытались таким образом попасть в книгу рекордов Гиннеса, однако за прошлые годы им так и не удалось этого сделать. Главная сложность — перевернуть огромный блин, выпеченный на 300-килограммовой сковороде диаметром 3 метра, и сохранить его при этом целым.