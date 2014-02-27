Тюменцы погрузятся в «Страсти по фламенко»

В программе «Страсти по фламенко» гармонично переплетаются традиционные и авторские музыкальные композиции, вокальные партии и танец фламенко. Сочетание грации и темперамента, плача гитары и пламени танца, сложных переменных ритмов и рисунков дробей (zapateado), смена образов и настроений — все это создает неповторимое ощущение яркого праздника. Подобно музыке — искусству хрупкому и сиюминутному — танец фламенко раскрывается, как бутон цветка, таящий в себе всю красоту мира!