Тюменцы погрузятся в «Страсти по фламенко»

Almas del Fuego в переводе с испанского означает «Души Огня». Огонь души пронизывает весь творческий путь коллектива. Коллектив регулярно участвует в международных фестивалях фламенко, с неизменным успехом выступает на разных площадках Европы и нашей страны. Многочисленные международные награды коллектива говорят о необыкновенном искусстве владения секретами древнейшего танца.
Филигранно владея музыкальными инструментами, игрой на кастаньетах, испанским zapateo и проникновенно исполняя cante jondo, участники Almas del Fuego пытаются раскрыть и донести до широкого зрителя все грани и нюансы столь популярного во всем мире, прекрасного и древнего искусства фламенко.
В программе «Страсти по фламенко» гармонично переплетаются традиционные и авторские музыкальные композиции, вокальные партии и танец фламенко. Сочетание грации и темперамента, плача гитары и пламени танца, сложных переменных ритмов и рисунков дробей (zapateado), смена образов и настроений — все это создает неповторимое ощущение яркого праздника. Подобно музыке — искусству хрупкому и сиюминутному — танец фламенко раскрывается, как бутон цветка, таящий в себе всю красоту мира!
Хореограф и постановщик танцев Ясонас Дамианос — грек по национальности, живёт и работает в Испании, является основателем, хореографом и художественным руководителем коллектива Mu danza Compa?a flamenca. Ясонас имеет классическое хореографическое образование, в 2005–2007 гг. был танцовщиком Национальной оперы Греции. Обучение искусству фламенко он начал в Афинах, в школе Arroyo Nuevo («Новый поток»), учился у таких великих мастеров фламенко, как Хуан Амайя, Хоакин Грило, Рафаэль Кампайо, Рафаэла Карраско.
В 2008 г. Ясонас Дамианос переезжает в Севилью, любовь к фламенко побеждает, и он полностью погружается в изучение этого танца.
Совместное творчество Almas del Fuego и Ясонаса Дамианоса подарит зрителям встречи с живым, настоящим, полным неожиданных открытий и сильных переживаний миром фламенко.
Стоимость билетов: 600–1600 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.