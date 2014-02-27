nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы погрузятся в «Страсти по фламенко»

27 февраля 2014, 11:18
Живой, настоящий, полный неожиданных открытий и сильных переживаний мир фламенко откроется тюменцам 1 марта на сцене филармонии. Программу «Страсти по фламенко» представит театр испанского танца Almas del Fuego.
Сюжет
Тюмень

Almas del Fuego в переводе с испанского означает «Души Огня». Огонь души пронизывает весь творческий путь коллектива. Коллектив регулярно участвует в международных фестивалях фламенко, с неизменным успехом выступает на разных площадках Европы и нашей страны. Многочисленные международные награды коллектива говорят о необыкновенном искусстве владения секретами древнейшего танца.

Филигранно владея музыкальными инструментами, игрой на кастаньетах, испанским zapateo и проникновенно исполняя cante jondo, участники Almas del Fuego пытаются раскрыть и донести до широкого зрителя все грани и нюансы столь популярного во всем мире, прекрасного и древнего искусства фламенко.

В программе «Страсти по фламенко» гармонично переплетаются традиционные и авторские музыкальные композиции, вокальные партии и танец фламенко. Сочетание грации и темперамента, плача гитары и пламени танца, сложных переменных ритмов и рисунков дробей (zapateado), смена образов и настроений — все это создает неповторимое ощущение яркого праздника. Подобно музыке — искусству хрупкому и сиюминутному — танец фламенко раскрывается, как бутон цветка, таящий в себе всю красоту мира!

Хореограф и постановщик танцев Ясонас Дамианос — грек по национальности, живёт и работает в Испании, является основателем, хореографом и художественным руководителем коллектива Mu danza Compa?a flamenca. Ясонас имеет классическое хореографическое образование, в 2005–2007 гг. был танцовщиком Национальной оперы Греции. Обучение искусству фламенко он начал в Афинах, в школе Arroyo Nuevo («Новый поток»), учился у таких великих мастеров фламенко, как Хуан Амайя, Хоакин Грило, Рафаэль Кампайо, Рафаэла Карраско.

В 2008 г. Ясонас Дамианос переезжает в Севилью, любовь к фламенко побеждает, и он полностью погружается в изучение этого танца.

Совместное творчество Almas del Fuego и Ясонаса Дамианоса подарит зрителям встречи с живым, настоящим, полным неожиданных открытий и сильных переживаний миром фламенко.

Стоимость билетов: 600–1600 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Тюменская филармония#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25