nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюмень ждёт «Кристаллизация»!

27 февраля 2014, 09:00
Первый день весны и главное событие года! В столице региона запускается масштабный проект — торгово-развлекательный центр «Кристалл». Это больше, чем ТРЦ — это площадка нового поколения, ориентированная на активного и требовательного покупателя.
Сюжет
Тюмень

Чтобы оценить все грани «Кристалла», мало одного дня. На территории центра располагаются более 180 торговых площадок. Гигант «привёл» в Тюмень крупные продуктовые, строительные гипермаркеты и известные всему миру бренды. Без сомнений, это «город в городе» со своей удобной инфраструктурой: кинотеатр на 8 залов, зона food-корт, детская зона и вместительная парковка на 3000 машин.

Многогранна и ценовая политика торгового центра. На своей площадке «Кристалл» собрал магазины «по карману» разной аудитории. Причём подобрать образы возможно не только для себя, но и для всей семьи. «Кристаллизация» только начинается, но уже понятно — новый проект станет лидером в регионе.

Запуск мероприятия шоу открытия «Кристаллизация» будет таким же блистательным: только живой звук и экстравагантные решения. Зрители увидят светомузыкальную проекцию на фасад здания от Video performance. Ритм событию задаст шоу барабанов от музыкального проекта Moscow Hook. Актеры Extravaganza Show покажут экстравагантное лазерное фрик-шоу «Зазеркалье».

Приглашенные звезды — музыкальный дуэт Потап и Настя — зарядят зрителей весенним настроением, а ведущий шоу «Кристаллизация» Потап вручит огромное количество приятных и неожиданных подарков, призов и бонусов.

Аниматоры из Figure style, роскошное дефиле модельного агентства «Имидж» поможет встряхнуться вам от зимней спячки и стать участниками самого блестящего открытия года, тем более «масленичная» неделя наказывает ходить в гости.

Тюменцев ждут 1 марта в ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) на шоу открытия «Кристаллизация», которое начнется в 14:00 и закончится музыкальным праздничным фейерверком в 21:00!

#Новости#Тюмень#Торговые центры#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25