Тюмень ждёт «Кристаллизация»!

Чтобы оценить все грани «Кристалла», мало одного дня. На территории центра располагаются более 180 торговых площадок. Гигант «привёл» в Тюмень крупные продуктовые, строительные гипермаркеты и известные всему миру бренды. Без сомнений, это «город в городе» со своей удобной инфраструктурой: кинотеатр на 8 залов, зона food-корт, детская зона и вместительная парковка на 3000 машин.
Многогранна и ценовая политика торгового центра. На своей площадке «Кристалл» собрал магазины «по карману» разной аудитории. Причём подобрать образы возможно не только для себя, но и для всей семьи. «Кристаллизация» только начинается, но уже понятно — новый проект станет лидером в регионе.
Запуск мероприятия шоу открытия «Кристаллизация» будет таким же блистательным: только живой звук и экстравагантные решения. Зрители увидят светомузыкальную проекцию на фасад здания от Video performance. Ритм событию задаст шоу барабанов от музыкального проекта Moscow Hook. Актеры Extravaganza Show покажут экстравагантное лазерное фрик-шоу «Зазеркалье».
Приглашенные звезды — музыкальный дуэт Потап и Настя — зарядят зрителей весенним настроением, а ведущий шоу «Кристаллизация» Потап вручит огромное количество приятных и неожиданных подарков, призов и бонусов.
Аниматоры из Figure style, роскошное дефиле модельного агентства «Имидж» поможет встряхнуться вам от зимней спячки и стать участниками самого блестящего открытия года, тем более «масленичная» неделя наказывает ходить в гости.
Тюменцев ждут 1 марта в ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) на шоу открытия «Кристаллизация», которое начнется в 14:00 и закончится музыкальным праздничным фейерверком в 21:00!