Тюмень ждёт «Кристаллизация»!

Чтобы оценить все грани «Кристалла», мало одного дня. На территории центра располагаются более 180 торговых площадок. Гигант «привёл» в Тюмень крупные продуктовые, строительные гипермаркеты и известные всему миру бренды. Без сомнений, это «город в городе» со своей удобной инфраструктурой: кинотеатр на 8 залов, зона food-корт, детская зона и вместительная парковка на 3000 машин.