Штраф за сосульки — до 100 тысяч рублей

Когда квартальные видят нарушения, они выписывают организациям, ответственным за благоустройство на данных территориях, предписания о необходимости устранения наледи и сосулек. Если и после получения предписания сосульки и наледь не исчезают, то виновные привлекаются к административной ответственности, а именно: должностные лица — к наложению штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей; юридические лица — от 10 000 до 100 000 рублей.