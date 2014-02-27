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Штраф за сосульки — до 100 тысяч рублей

27 февраля 2014, 16:02
Более сотни предписаний за три дня было направлено в управы. Причина — сосульки и наледь. Счищать их с жилых домов должны управляющие или эксплуатирующие организации.

Согласно правилам благоустройства города Тюмени, работы должны производиться с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждений телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений… Снег и лед, сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.

Когда квартальные видят нарушения, они выписывают организациям, ответственным за благоустройство на данных территориях, предписания о необходимости устранения наледи и сосулек. Если и после получения предписания сосульки и наледь не исчезают, то виновные привлекаются к административной ответственности, а именно: должностные лица — к наложению штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей; юридические лица — от 10 000 до 100 000 рублей.

Так, по информации пресс-службы администрации города, 24 февраля было выписано 36 (ЛАО — 11, ЦАО — 4, ВАО — 4, КАО — 17) предписаний и составлено 9 (ЛАО — 4, ЦАО — 1, ВАО — 2, КАО — 2) протоколов об административной ответственности. 25 февраля — 49 (ЛАО — 11, ЦАО — 13, ВАО — 5, КАО — 20) предписаний и 5 (ЛАО — 1, ЦАО — 3, КАО — 1) протоколов. 26 февраля управы выписали 26 (ЛАО — 11, ЦАО — 4 ВАО — 4, КАО — 7) предписаний и составили 18 (ЛАО — 3, ЦАО — 4, ВАО — 1, КАО — 10) протоколов.

Добавим, что после появления на портале NashGorod.ru информации об опасных сосульках с фотографиями нескольких домов, там, где были сделаны фото, в ближайшие дни были проведены работы по очистке крыш и козырьков.

#Новости#Правила благоустройства территории Тюмени#Благоустройство#Сосульки#Женя#Общество
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