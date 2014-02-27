nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российским призерам Олимпийских игр вручили внедорожники

27 февраля 2014, 17:26
Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил российским победителям и призерам Олимпиады в Сочи ключи от внедорожников «Мерседес». Об этом сообщает «Интерфакс». Торжественная церемония прошла 27 февраля на Васильевском спуске в Москве.

Всего новым владельцам было передано 45 автомобилей. Олимпийские чемпионы получили внедорожники GL-класса, стоимость которых составляет 5,3 миллиона рублей. Серебряным призерам достались машины класса ML, цена которых составляет 3,06 миллиона рублей. Бронзовые медалисты получили внедорожники GLK-класса стоимостью от двух миллионов 150 тысяч рублей.

Ранее российским медалистам Олимпиады были вручены государственные награды. Тогда в церемонии принял участие президент страны Владимир Путин.

На Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 33 награды, в том числе 13 золотых. С таким показателем российская команда смогла занять первое место в неофициальном медальном зачете Игр-2014.

#Новости#Спортсмены#Олимпиада в Сочи - 2014#Россия#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25