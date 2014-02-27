Российским призерам Олимпийских игр вручили внедорожники

Всего новым владельцам было передано 45 автомобилей. Олимпийские чемпионы получили внедорожники GL-класса, стоимость которых составляет 5,3 миллиона рублей. Серебряным призерам достались машины класса ML, цена которых составляет 3,06 миллиона рублей. Бронзовые медалисты получили внедорожники GLK-класса стоимостью от двух миллионов 150 тысяч рублей.