МЧС не будет «кошмарить» бизнес: на 2014 год не запланировано проверок

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Зиневич. Он напомнил, что работа по снижению административного давления на малый и средний бизнес проводится по поручению президента.
«Если у предпринимателей имеются невыполненные предписания, которые были выданы ранее, то инспектор, конечно же, придет в установленные сроки и проведет проверку. Бизнесмены знают, что им необходимо исправить. Никаких других плановых проверок в 2014 году не будет», — отметил Сергей Зиневич.
При этом, по его словам, если не считать пожаров в жилых домах и на транспорте, основная доля оставшихся возгораний приходится именно на объекты малого и среднего бизнеса. Тем не менее, сотрудники госпожнадзора готовы пойти навстречу предпринимателям.
«Это было их предложение — о том, чтобы как можно меньше надзорных органов приходило с проверками. „Мы сами в состоянии обеспечить свою пожарную безопасность“, — говорят предприниматели. Настал период, когда мы, полагаясь на их добросовестность, вообще не будем год проводить проверки. Динамика того, что произойдет за это время, покажет, насколько тяжесть последствий будет адекватна предпринятым мерам. Некоторые бизнесмены сознательно идут на риск, не соблюдая некоторые правила пожарной безопасности, зная, что доходы все равно превысят возможные убытки. Главное, чтобы не пострадали третьи лица. Как правило, во время пожаров на объектах малого и среднего бизнеса, не страдают люди — только имущество самого предпринимателя», — говорит Сергей Зиневич.