МЧС не будет «кошмарить» бизнес: на 2014 год не запланировано проверок

«Это было их предложение — о том, чтобы как можно меньше надзорных органов приходило с проверками. „Мы сами в состоянии обеспечить свою пожарную безопасность“, — говорят предприниматели. Настал период, когда мы, полагаясь на их добросовестность, вообще не будем год проводить проверки. Динамика того, что произойдет за это время, покажет, насколько тяжесть последствий будет адекватна предпринятым мерам. Некоторые бизнесмены сознательно идут на риск, не соблюдая некоторые правила пожарной безопасности, зная, что доходы все равно превысят возможные убытки. Главное, чтобы не пострадали третьи лица. Как правило, во время пожаров на объектах малого и среднего бизнеса, не страдают люди — только имущество самого предпринимателя», — говорит Сергей Зиневич.