ФК «Тюмень» за схему «весна-осень»: «Не хотим, чтобы болельщики мерзли»

1. «Календарь при „осени-весне“ предполагает проведение ряда матчей более ранней весной и более поздней осенью. В нашем сибирском регионе это означает практически гарантированно морозную погоду значительно ниже нуля. Как минимум это нелояльно, а как максимум — это просто бесчеловечно по отношению к нашим болельщикам. Их на трибунах станет меньше. И это не отвечает ни идеологии популяризации футбола, ни интересам клуба, ни интересам тех болельщиков, которые хотят прийти на стадион, но не готовы жертвовать своим здоровьем.