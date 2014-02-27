ФК «Тюмень» за схему «весна-осень»: «Не хотим, чтобы болельщики мерзли»

ФК «Тюмень» вновь заявил о желании вернуть традиционную для России схему проведения матчей «весна-осень». Нынешняя система, когда игры проводятся в самое холодное время — с осени по весну, приносит клубу убытки и неудобна для болельщиков.
О причинах недовольства ФК «Тюмень» схемой «осень-весна» говорится в письме за подписью директора клуба Александра Попова, направленном на имя первого вице-президента РФС Никиты Симоняна в преддверии заседания рабочей группы по анализу целесообразности перехода на нынешнюю систему.
«Мы всегда считали, а теперь, к сожалению, еще и убедились, что нынешняя система „осень-весна“ не отвечает чаяниям наших болельщиков. Мы не хотим, чтобы они мерзли на стадионах. Мы не хотим нести убытки от „осени-весны“. Ждем скорейшего возвращения старой доброй схемы», — сообщает официальный сайт тюменского клуба. Там же приводится полный текст отправленного в РФС письма.
«Наш анализ последних двух первенств ПФЛ не выявил ни одного преимущества от перевода на «осень-весну». Мы прикладываем огромные усилия для выхода в ФНЛ. Но при этом осознаем, что переход на «осень-весну» неизбежно приводит ко многим отрицательным последствиям для футбольного клуба «Тюмень»:
1. «Календарь при „осени-весне“ предполагает проведение ряда матчей более ранней весной и более поздней осенью. В нашем сибирском регионе это означает практически гарантированно морозную погоду значительно ниже нуля. Как минимум это нелояльно, а как максимум — это просто бесчеловечно по отношению к нашим болельщикам. Их на трибунах станет меньше. И это не отвечает ни идеологии популяризации футбола, ни интересам клуба, ни интересам тех болельщиков, которые хотят прийти на стадион, но не готовы жертвовать своим здоровьем.
2. Снижение посещаемости и проведение матчей в некомфортной среде приводит к нежеланию наших спонсоров вкладывать средства в клуб. Такой футбол им не нужен! Футбольный клуб „Тюмень“ располагает лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке стадионом. Но все его удобства не перекрывают объективные климатические сложности.
3. При „осени-весне“ мы зимой 3–4 месяца готовимся для того, чтобы сыграть 10 матчей, а летом готовимся 3 недели для того, чтобы сыграть 20 матчей.
4. При „осени-весне“ мы имеем 3–4 месяца зимой на проведение трансферной кампании на следующие 10 матчей, а летом имеем всего 3 недели на проведение трансферной кампании на следующие 20 матчей.
Последние три сезона, проводимых по системе „осень-весна“, посещаемость футбола в цепом по России падает! Призываем РФС не идти на поводу пары-тройки клубов! Защитите интересы всего российского футбола! Защитите каждого болельщика!», — говорится в письме.
В пресс-службе ФК «Тюмень» добавили, что тюменский клуб поддерживают и другие команды, особенно во втором дивизионе.
Отметим, что заседание рабочей группы по анализу целесообразности перехода на систему «осень-весна» прошло в Москве накануне, 26 февраля, однако к единому мнению его участники не пришли.
«Каждый высказал свое мнение. Новое собрание состоится в марте, а потом на заседании исполкома российского футбольного союза объявим об итогах своей работы. Этот чемпионат мы точно доиграем по старой системе „осень-весна“. А дальше — посмотрим», — приводит слова вице-президента РФС Никиты Симоняна «Спорт-экспресс».
Решение о том, чтобы чемпионат России проводился по системе «осень-весна», было принято в 2010 году. Первый переходный чемпионат состоялся в сезоне-2011/12.
Фото Дмитрия Ткачука с официального сайта ФК «Тюмень»