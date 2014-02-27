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ДТП с участием автобуса: ЛиАЗ ехал около 58 км/ч

27 февраля 2014, 16:22
Скорость автобуса № 14 непосредственно перед аварией, произошедшей 26 февраля на перекрестке улиц Республики и Мельникайте, составляла около 58 км/ч. Такие цифры были озвучены после проведения мониторинга движения ЛиАЗа.
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Тюмень

Скорость автобуса № 14 непосредственно перед аварией, произошедшей 26 февраля на перекрестке улиц Республики и Мельникайте, составляла около 58 км/ч. Такие цифры были озвучены после проведения мониторинга движения ЛиАЗа.

Напомним, что в девятом часу вечера водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Республики по направлению от улицы Одесской, в нарушение требований дорожных знаков, разрешающих движение только прямо, попытался повернуть на перекрестке налево, вследствие чего грузовик столкнулся с автобусом ЛиАЗ. После касательного столкновения, автобус выехал на тротуар, на котором находились люди, продолжая движение, сбил опору освещения, и остановился, въехав в еще один столб.

В результате происшествия погибли две женщины, примерно 30-ти и 50-ти лет, находившиеся на тротуаре. Различные травмы получили 11 пассажиров автобуса, девушки и женщины в возрасте от 16-ти до 45-ти лет. У пострадавших травмы головы, переломы и ушибы. Все они обратились в областную больницу № 2. Позже стало известно, что один из пострадавших был госпитализирован в нейрохирургическое отделение с диагнозом «ушиб головного мозга». Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести. Остальные участники ДТП по результатам медицинского обследования и консультаций врачей отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состоянию их здоровья ничего не угрожает.

В пресс-службе областной ГИБДД добавили, что мужчина 1967 года рождения, водитель автомобиля Mercedes, обслуживающего торговую сеть «Монетка», — неместный. Он проживает в Екатеринбурге. В Тюмени, как он сам объясняет, ориентируется плохо. Утверждает, что посмотрел не на знаки, а на навигатор и начал поворачивать там, где это было запрещено.

Межрайонным следственным отделом по разбору ДТП проводятся следственные мероприятия. Водитель грузовика задержан до выяснения всех обстоятельств и окончания расследования.

Фото Гульнары Сидоркиной

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