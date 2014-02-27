ДТП с участием автобуса: ЛиАЗ ехал около 58 км/ч

В результате происшествия погибли две женщины, примерно 30-ти и 50-ти лет, находившиеся на тротуаре. Различные травмы получили 11 пассажиров автобуса, девушки и женщины в возрасте от 16-ти до 45-ти лет. У пострадавших травмы головы, переломы и ушибы. Все они обратились в областную больницу № 2. Позже стало известно, что один из пострадавших был госпитализирован в нейрохирургическое отделение с диагнозом «ушиб головного мозга». Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести. Остальные участники ДТП по результатам медицинского обследования и консультаций врачей отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состоянию их здоровья ничего не угрожает.