ДТП на Мельникайте: одна из жертв остается в больнице

11 пострадавших в результате ДТП, произошедшего вчера, 26 февраля, на пересечении улиц Республики и Мельникайте, обратились в областную больницу № 2. Жизни большинства из них ничто не угрожает.
Как сообщают в областном департаменте здравоохранения, один из пострадавших был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы с диагнозом ушиб головного мозга. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Остальные участники ДТП по результатам медицинского обследования и консультаций врачей отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состоянию их здоровья ничего не угрожает.
Напомним, авария произошла около половины девятого вечера 26-го февраля. Водитель грузового автомобиля «Мерседес», двигаясь по улице Республики по направлению от улицы Одесской, в нарушение требований дорожных знаков, разрешающих движение только в прямом направлении, попытался повернуть на перекрестке налево, вследствие чего грузовик столкнулся с автобусом «ЛИАЗ» 14-го маршрута.
После касательного столкновения автобус выехал на тротуар, на котором находились люди, продолжая движение, сбил опору освещения, и остановился, въехав в еще один столб. Погибли две женщины, примерно 30-ти и 50-ти лет, находившиеся на тротуаре. Различные травмы получили 11 пассажиров автобуса.