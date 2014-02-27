ДТП на Мельникайте: одна из жертв остается в больнице

После касательного столкновения автобус выехал на тротуар, на котором находились люди, продолжая движение, сбил опору освещения, и остановился, въехав в еще один столб. Погибли две женщины, примерно 30-ти и 50-ти лет, находившиеся на тротуаре. Различные травмы получили 11 пассажиров автобуса.