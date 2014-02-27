Для пешеходов придумали норму промилле

Соответствующий проект постановления правительства, пишет «Лента» со ссылкой на «Коммерсантъ», в четверг, 27 февраля, подготовило Министерство внутренних дел России.
Состоянием опьянения, являющимся отягчающим обстоятельством при избрании наказания для провинившегося, будет считаться 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Такая же норма минимально допустимого алкоголя в организме действует сейчас в отношении водителей.
МВД предлагает ввести в КоАП новую статью, предоставляющую полицейским право проверять совершивших правонарушение на предмет опьянения при наличии «достаточных оснований полагать», что гражданин нетрезв. Круг таких оснований, пишет издание, весьма широк. Наряду с «резким запахом алкоголя» и «неустойчивостью при ходьбе» в него, например, входят «неправильная оценка ситуации» или «возбуждение с агрессивными действиями и неадекватными высказываниями».
Согласно статье 4.3 КоАП, напоминает издание, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством при вынесении решения о санкции. На практике это дает право суду приговорить гражданина к максимальному наказанию, которое предусмотрено той статьей КоАП, которая ему инкриминируется.
В МВД пока не определили, какие санкции будут грозить за отказ от прохождения освидетельствования. Не исключено, отмечает издание, что отказ от проверки на алкотестере также будет считаться отягчающим обстоятельством при избрании наказания для нарушителя.
В настоящий момент, пишет «Коммерсантъ», проект поправок в КоАП, дающий полицейским право проверять любого правонарушителя на алкотестере, находится на согласовании в правительстве, когда он будет вынесен на рассмотрение Госдумы, пока неизвестно.
Фото «РИА Новости»