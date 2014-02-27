Детей и их родителей приглашают на конкурс «Сделай малыша заметным!»

Цель конкурса — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как сообщают в пресс-службе полка ДПС, по статистике, в темное время суток увеличивается количество наездов автомобилей на пешеходов. В этом году в темное время суток на дорогах Тюмени произошло пять ДТП с участием детей, переходивших дорогу по пешеходным переходам. Все пострадавшие дети, и сопровождающие их взрослые, были одеты в одежду без световозвращающих элементов.