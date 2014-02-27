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Детей и их родителей приглашают на конкурс «Сделай малыша заметным!»

27 февраля 2014, 08:55
Госавтоинспекция предложила родителям изготовить световозвращающие элементы для оформления детской одежды, чтобы с их помощью сделать ребенка заметным на темной дороге.
Сюжет
Дети

Конкурс «Сделай малыша заметным!» в Тюмени проводится впервые. Организаторами выступили полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, департамент образования администрации города, департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Цель конкурса — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как сообщают в пресс-службе полка ДПС, по статистике, в темное время суток увеличивается количество наездов автомобилей на пешеходов. В этом году в темное время суток на дорогах Тюмени произошло пять ДТП с участием детей, переходивших дорогу по пешеходным переходам. Все пострадавшие дети, и сопровождающие их взрослые, были одеты в одежду без световозвращающих элементов.

Световозвращающие элементы, придуманные и изготовленные родителями и детьми, могут иметь любую форму, они должны быть красивыми, оригинальными, интересными, а главное, выполнять свою функцию — делать юного пешехода видимым для водителей, даже при отсутствии освещения.

Сотрудники ГИБДД надеются, что такие функциональные украшения, сделанные руками родителей, смогут обезопасить ребенка в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Водители автомобилей замечают пешеходов, одетых в одежду со световозвращающими элементами, со значительно большего расстояния — при включенном ближнем свете фар человек заметен водителю на расстоянии до 150 метров, при дальнем свете — до 300 метров!

ГИБДД приглашает тюменских родителей принять участие в городском конкурсе «Сделай малыша заметным!». В срок до 10 марта необходимо подать заявку на участие в конкурсе, в срок до 15 марта — прислать фотографию готовой работы. Лучшие работы малыши продемонстрируют на специальном показе. С подробной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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