Будущих автомобилистов ждет много новшеств

Об этом сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой на «Российскую газету». В предыдущей версии документа предполагалось, что гражданин должен сдавать экзамен на транспортном средстве, которое ему предоставит автошкола, однако с этим могут быть проблемы, если неудачливый кандидат в водители сдает экзамен несколько раз, и со школой не удается договориться. В соответствии с новой редакцией правил, у ГИБДД остаются свои экзаменационные машины, но предполагается, что основная часть экзаменуемых будут все же сдавать на машинах автошкол. Они станут проходить испытание на тех автомобилях, на которых учились и к которым привыкли.