Об этом сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой на «Российскую газету». В предыдущей версии документа предполагалось, что гражданин должен сдавать экзамен на транспортном средстве, которое ему предоставит автошкола, однако с этим могут быть проблемы, если неудачливый кандидат в водители сдает экзамен несколько раз, и со школой не удается договориться. В соответствии с новой редакцией правил, у ГИБДД остаются свои экзаменационные машины, но предполагается, что основная часть экзаменуемых будут все же сдавать на машинах автошкол. Они станут проходить испытание на тех автомобилях, на которых учились и к которым привыкли.
Вообще будущих автомобилистов ждет много новшеств. Если раньше количество попыток сдать на права было практически неограниченным и за повторные экзамены не требовалось платить дополнительную госпошлину, то скоро с этой практикой покончат. Если кандидат не сдал с первой попытки, попробовать еще раз можно будет не ранее чем через 7 дней. После неудачной третьей попытки срок ожидания — как минимум месяц. Но вводится и послабление: удачно сданная «теория» будет действовать не три месяца, как сейчас, а полгода.
Некоторым автошколам разрешат самим принимать экзамены, хотя и с участием инспекторов ГИБДД, конечно. Но такое будет возможно только в тех школах, которые отличаются самым высоким уровнем подготовки (например, в тех, где не менее 80% учеников сдают теорию с первого раза).
Требования ужесточатся не только к экзаменуемому, но и к экзаменатору. По новым правилам он должен быть не моложе 25 лет (сейчас 23) и иметь высшее образование (сейчас допускается среднее).