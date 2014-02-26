Жуткая авария: автобус вылетел на тротуар, погибли люди

«Я видела саму аварию. Перешли с мужем дорогу от „Геолога“ к „7 небу“, услышали хлопок, за которым последовал еще грохот, обернулись. Картина перед глазами до сих пор: сначала как автобус летит по пешеходной зоне и газону, а потом, как несколько людей убегают перед автобусом. В мыслях было только одно — хоть бы убежали, успели свернуть, отскочить. Но тут автобус влетел в очередной столб и остановился. Муж сразу стал звонить в службу спасения, я побежала к автобусу, замешкалась, увидев, что его передняя часть дымится. Серега сказал, что это нормально и после этого мы побежали к людям, которые гурьбой вываливались из автобуса. Около двери лежала девушка, лицом в снег, живая. Только после всего происходящего, я поняла, что автобус протащил ее от пешеходного почти до остановки. Ксюша пришла в себя — упорная девочка, видимо в состоянии шока, не слушала никого и пыталась встать, потом посадили ее на сломанный фонарь, подстелив шарф (там я его и оставила). Еще одна женщина ехала в автобусе, в нем при столкновении ударилась бедром, как я поняла, и сказала, что у нее болит грудь. Женщина была в панике. Когда мужчины пытались перевернуть автобус, чтобы достать из-под него людей, она ринулась с больной ногой подальше от всего этого — сказала, что не может слышать, что кого-то задавили. Попытались женщину успокоить, она дождалась скорой. Из-под автобуса до приезда мчс и скорой, мужчины вытащили труп женщины, но автобус перевернуть не смогли. Еще одна девушка лежала около пешеходного в очень тяжелом состоянии. Это то, что я видела и знаю, хотя там были еще пострадавшие люди, и, видимо, еще трупы. Очень страшно это все. И очень печально. Люди, будьте осторожны и внимательны на улице!» — пишет пользователь NashGorod.ru Макарёша.