Жуткая авария: автобус вылетел на тротуар, погибли люди

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, от удара автобус отбросило на пешеходный переход, затем на тротуар, а потом в столб. По предварительным данным, под колесами автобуса погибло два пешехода, семь пассажиров получили различные повреждения.
Сейчас на месте ДТП работают семь нарядов ДПС ГИБДД, движение по улице Республики от пересечения с Мельникайте в сторону улицы Одесской ограничено. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Силами личного состава пожарной части № 32 пострадавшим была оказана первая помощь, добавляют в пресс-службе МЧС.
«ДТП произошло прям за окном офиса, в котором работаю, — пишет очевидец на одном из тюменских форумов. — Я так понимаю, что по какой-то причине он свернул на тротуар, там же сбил человека и въехал в столб, окно открыл когда только произошел удар. Потом видимо поняли, что под автобусом люди, начали переворачивать его, но безуспешно, приехали ДПС, скорая, МЧС. КамАЗом и тросом пытались перевернуть, но так же безуспешно, КамАЗ забуксовал, пригнали два трактора и подняли автобус, достали два трупа…»
«Страшно жуткая авария, автобус влетел на остановку у дочери на глазах, достали женщину мертвую, и еще под автобусом люди. Автобус не могли сдвинуть, просто беспомощность. Автобус остановил столб. Летели на красный. Много пострадавших», — пишет там же другая тюменка.
«Я видела саму аварию. Перешли с мужем дорогу от „Геолога“ к „7 небу“, услышали хлопок, за которым последовал еще грохот, обернулись. Картина перед глазами до сих пор: сначала как автобус летит по пешеходной зоне и газону, а потом, как несколько людей убегают перед автобусом. В мыслях было только одно — хоть бы убежали, успели свернуть, отскочить. Но тут автобус влетел в очередной столб и остановился. Муж сразу стал звонить в службу спасения, я побежала к автобусу, замешкалась, увидев, что его передняя часть дымится. Серега сказал, что это нормально и после этого мы побежали к людям, которые гурьбой вываливались из автобуса. Около двери лежала девушка, лицом в снег, живая. Только после всего происходящего, я поняла, что автобус протащил ее от пешеходного почти до остановки. Ксюша пришла в себя — упорная девочка, видимо в состоянии шока, не слушала никого и пыталась встать, потом посадили ее на сломанный фонарь, подстелив шарф (там я его и оставила). Еще одна женщина ехала в автобусе, в нем при столкновении ударилась бедром, как я поняла, и сказала, что у нее болит грудь. Женщина была в панике. Когда мужчины пытались перевернуть автобус, чтобы достать из-под него людей, она ринулась с больной ногой подальше от всего этого — сказала, что не может слышать, что кого-то задавили. Попытались женщину успокоить, она дождалась скорой. Из-под автобуса до приезда мчс и скорой, мужчины вытащили труп женщины, но автобус перевернуть не смогли. Еще одна девушка лежала около пешеходного в очень тяжелом состоянии. Это то, что я видела и знаю, хотя там были еще пострадавшие люди, и, видимо, еще трупы. Очень страшно это все. И очень печально. Люди, будьте осторожны и внимательны на улице!» — пишет пользователь NashGorod.ru Макарёша.
На видео, размещенном ниже, перепуганный водитель автобуса объясняет, что ехал на зеленый свет.
В половине двенадцатого поступила официальная информация от пресс-службы ГИБДД Тюменской области. Сотрудники Госавтоинспекции подтвердили, что два человека погибли, и сообщили, что 11 получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в центре Тюмени.
По их данным, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Республики по направлению от улицы Одесской, в нарушение требований дорожных знаков, разрешающих движение только в прямом направлении, попытался повернуть на перекрестке налево, вследствие чего грузовик столкнулся с автобусом ЛИАЗ. После касательного столкновения, автобус выехал на тротуар, на котором находились люди, продолжая движение, сбил опору освещения, и остановился, въехав в еще один столб.
В результате происшествия погибли две женщины, примерно 30-ти и 50-ти лет, находившиеся на тротуаре. Различные травмы получили 11 пассажиров автобуса, девушки и женщины в возрасте от 16-ти до 45-ти лет. У пострадавших травмы головы, переломы и ушибы.
При проведении действий по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия временно ограничено движение по улице Республики от улицы Мельникайте в направлении улицы Одесской. Для обеспечения безопасности движения и проезда транспорта задействовано 10 нарядов дорожно-патрульной службы. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб.
Фото и видео vk.com/mobistravel, фото vk.com/kiradee, vk.com/id87195373, пользователя NashGorod.ru XpoHukа, пресс-службы ГИБДД