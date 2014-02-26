У пьяных водителей вместе с правами могут начать отбирать автомобили

Напомним, что сегодня за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения установлено административное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч с лишением права управления от полутора до трех лет. «Законопроектом предлагается ввести обязательное дополнительное наказание за повторное совершение данного правонарушения в виде конфискации транспортного средства», — говорится в пояснительной записке к документу.
Проблема с пьянством за рулем, действительно, серьезная, уверен автор проекта — депутат Госдумы Сергей Иванов. По его данным, в 2011 году данный вид правонарушений составил 7,2 процента от общего числа дорожно-транспортных нарушений, пишет портал News.mail.ru. В общей сложности за этот период было выявлено 22 540 водителей, которые садились за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказывались от освидетельствования. Число жертв в авариях, произошедших по вине пьяных водителей, в 2011 году составило 2,1 тысячи человек.
«Более чем в полтора раза увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения и ранее лишенных права управления, а число погибших в них людей — в два раза (с 78 до 157 человек), — сказано в записке. — С 1 января 2011 года по настоящее время 18 912 водителей были неоднократно лишены права управления транспортным средствами. Из них: 16 519 -2 раза; 1807 — 3 раза; 373 — 4 раза; 112 — 5 раз; 101 — 6 раз». Это, по мнению депутата, говорит о неэффективности действующего законодательства.
«Наказание в виде лишения прав является недостаточной мерой ответственности, так как не препятствует повторному совершению правонарушения, — уверен Сергей Иванов. — А конфискация машины позволит увеличить и степень ответственности и создаст препятствие для его повторного совершения».
Кстати, машину предлагается забирать даже в том случае, если она «находится в совместной собственности, или без таковой». А в связи с этим у комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству возник ряд замечаний к документу. «Отчуждение имущества, являющегося собственностью лица, не совершавшего административного правонарушения, означает нарушение основного принципа административной ответственности о применении наказания только к лицу, виновному в совершении административного правонарушения», — сказано в официальном заключении. В связи с этим комитет рекомендовал этот законопроект отклонить. Но последнее слово сегодня — за депутатами.