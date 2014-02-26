У пьяных водителей вместе с правами могут начать отбирать автомобили

Кстати, машину предлагается забирать даже в том случае, если она «находится в совместной собственности, или без таковой». А в связи с этим у комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству возник ряд замечаний к документу. «Отчуждение имущества, являющегося собственностью лица, не совершавшего административного правонарушения, означает нарушение основного принципа административной ответственности о применении наказания только к лицу, виновному в совершении административного правонарушения», — сказано в официальном заключении. В связи с этим комитет рекомендовал этот законопроект отклонить. Но последнее слово сегодня — за депутатами.