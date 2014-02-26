Тюменцев зовут на чемпионат по поеданию блинов

В 13:00 на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Колумб» (Московский тракт, 118) гостей встретят масленичные скоморохи, которые не дадут заскучать даже самому привередливому гостю.
Вас ждут конкурсы с деревянными лошадками, веселое чучело масленицы, ароматные блинчики и, конечно же, атмосфера настоящего славянского праздника со всем его разнообразием и широтой, с песнями и плясками.
В чемпионате по поеданию блинов могут принять участие команды, состоящие из одного взрослого и ребенка. Стоимость участия — 150 рублей. Команда победителей получит приз от ДРЦ «Динопланета», а именно 1000 очков на игровую карту.
Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно по телефону 51-71-26.