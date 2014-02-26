Трактор столкнулся с «Ладой» — пострадала девочка

Около семи часов вечера на перекрестке улиц Широтной и Олимпийской областного центра столкнулись автомобили «Лада» 15-й модели и Volkswagen Passat. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады», лишенный права управления, выехал на перекресток на запрещающий сигнал. В результате происшествия он сам и пострадал, получив перелом костей таза и повреждения внутренних органов, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
13-летняя девочка пострадала в дорожной аварии, произошедшей около половины девятого часа утра на 10 километре автодороги Казанское — Дубынка в Казанском районе. По предварительным данным, водитель «Лады» десятой модели, при встречном разъезде с трактором «Беларус» не выдержал боковой интервал, вследствие чего автомобиль и трактор столкнулись. В «десятке» в момент аварии находились четверо взрослых и 13-летняя внучка водителя автомобиля. Девочка сидела на заднем сиденье посредине и не была пристегнута ремнем безопасности. В результате происшествия водитель и взрослые пассажиры «Лады» не пострадали, а девочка получила тяжелые травмы: черепно-мозговую, переломы ребер и позвоночника.
Водитель трактора не имеет права управления такой техникой, отсутствует и полис ОСАГО. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка в отношении организации, которой принадлежит трактор. Должностные лица, допустившие выпуск на линию техники и водителя без документов будут привлечены к ответственности.
Еще один лишенный права управления транспортом водитель превысил скорость движения и не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль Hyundai Tucson съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла в девять часов утра на 304 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. В результате происшествия 35-летняя пассажирка автомобиля получила перелом костей таза.
В шестом часу вечера на перекрестке улиц Ремезова и Красноармейской в городе Тобольске столкнулись Opel и «Лада» девятой модели. Причиной аварии, по предварительным данным, стало превышение скорости и несоблюдение дистанции водителем «Опеля». От удара «девятку» откинуло на 74-женщину, переходившую дорогу. В результате происшествия она получила тяжелую травму — перелом костей таза.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области