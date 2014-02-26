Трактор столкнулся с «Ладой» — пострадала девочка

13-летняя девочка пострадала в дорожной аварии, произошедшей около половины девятого часа утра на 10 километре автодороги Казанское — Дубынка в Казанском районе. По предварительным данным, водитель «Лады» десятой модели, при встречном разъезде с трактором «Беларус» не выдержал боковой интервал, вследствие чего автомобиль и трактор столкнулись. В «десятке» в момент аварии находились четверо взрослых и 13-летняя внучка водителя автомобиля. Девочка сидела на заднем сиденье посредине и не была пристегнута ремнем безопасности. В результате происшествия водитель и взрослые пассажиры «Лады» не пострадали, а девочка получила тяжелые травмы: черепно-мозговую, переломы ребер и позвоночника.