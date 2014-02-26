Сделай лучшее фото бездомного животного и выиграй приз

«Горячая линия «Потеряшки» приглашает фотографов поучаствовать в конкурсе «Мое место в твоем сердце».
Если вы фотограф и хотите принять участие, вступите в группу для фотографов «Потеряшек» http://vk.com/foto_poteriashki, получите заявку на фотосессию животного из числа подопечных фонда. Затем вам нужно будет распечатать три лучших снимка форматом 20*30 см и зарегистрировать и сдать их в одну из точек: магазин «НеоСувенир» (Тульская, 12/2), бутик дизайнерской женской одежды My Name («Па-На-Ма»), магазион зоотоваров «Канадские корма» в ТЦ «На Минской» (Холодильная, 65/2, павильон № 6).
Кроме того, вам нужно отправить фото на электронный адрес: [email protected] с указанием Ф.И.О. автора, регистрационного номера и клички животного по договору фонда. Возможно, именно ваши фотографии помогут кошечкам и собакам найти новых хозяев.
Работы принимаются до 13 марта.
15 марта в 11 часов в time cafe «Кроличья Нора» (Республики, 160/1) откроется фотовыставка «Потеряшек». Она проработает до 30 марта.
22 марта состоится награждение победителей, после которого можно будет приобрести понравившуюся фотографию: работы победителей и номинантов за 100 рублей, остальные работы за 50 рублей. Все полученные средства пойдут в Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия «Потеряшки».
Победители получат сертификаты на аренду фотостудии Artroom и от фотошколы «Первый кадр», зонт, стойку и крепление, сертификат на SPA-программу, кружки-объективы, отражатели, карандаш для чистки оптики.