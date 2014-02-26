Сделай лучшее фото бездомного животного и выиграй приз

Если вы фотограф и хотите принять участие, вступите в группу для фотографов «Потеряшек» http://vk.com/foto_poteriashki, получите заявку на фотосессию животного из числа подопечных фонда. Затем вам нужно будет распечатать три лучших снимка форматом 20*30 см и зарегистрировать и сдать их в одну из точек: магазин «НеоСувенир» (Тульская, 12/2), бутик дизайнерской женской одежды My Name («Па-На-Ма»), магазион зоотоваров «Канадские корма» в ТЦ «На Минской» (Холодильная, 65/2, павильон № 6).