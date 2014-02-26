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Премьера в «Ангажементе»: «Господин, который платит»

26 февраля 2014, 16:21
В «Ангажементе» — премьера! Это пьеса француза Ива Жамиака «Месье Амилькар или человек, который платит», театральный хит последней трети ХХ века, предстанет на сцене под названием «Господин, который платит». Премьерные спектакли покажут 8 и 9 марта.
Сюжет
Тюмень

Директор театра Леонид Окунев в шутку назвал спектакль мелодраматической историей с комедийным уклоном. Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе.

В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными. И чем глубже мы проникаем в намерения и желания персонажей, тем более странные перемены случаются с ними. Может ли из игры вырасти счастье?

В спектакле заняты: Максим Рогоза, Галина Понятовская, Яна Швеина, Андрей Захаренко, Ринат Гарифуллин и Альбина Захаренко. Режиссер — Денис Юдин.

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте театра http://www.angagement.info

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