Премьера в «Ангажементе»: «Господин, который платит»

Директор театра Леонид Окунев в шутку назвал спектакль мелодраматической историей с комедийным уклоном. Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе.
В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными. И чем глубже мы проникаем в намерения и желания персонажей, тем более странные перемены случаются с ними. Может ли из игры вырасти счастье?
В спектакле заняты: Максим Рогоза, Галина Понятовская, Яна Швеина, Андрей Захаренко, Ринат Гарифуллин и Альбина Захаренко. Режиссер — Денис Юдин.
Билеты на спектакль можно приобрести на сайте театра http://www.angagement.info