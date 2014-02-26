Премьера в «Ангажементе»: «Господин, который платит»

В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными. И чем глубже мы проникаем в намерения и желания персонажей, тем более странные перемены случаются с ними. Может ли из игры вырасти счастье?