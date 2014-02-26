Пожары в остроге и в «Кристалле»: первая информация о причинах

В январе текущего года в Тюменской области произошло два пожара, вызвавших большой общественный резонанс. В рождественскую ночь сильно пострадал от огня Ялуторовский острог, а утром 31 января горел торговый центр «Кристалл» в Тюмени. Оба происшествия активно обсуждали пользователи интернет-портала Nashgorod.ru, делясь догадками и строя различные версии.
Как рассказал на пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Зиневич, причиной возгорания в «Кристалле» стало нарушение правил противопожарного режима.
«Больше деталей я не могу разглашать, так как идет следствие. Оно заканчивается, и в ближайшие дни будет принято законное решение. Единственное, что я могу сказать сейчас — это то, что причины пожара определены, есть виновники. Позднее мы сможем более детально поговорить по этому пожару», — отметил Сергей Зиневич.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС подчеркнул, что поджога в торговом центре не было.
Вопреки распространенным в народе версиям, поджог не был причиной и другого резонансного январского пожара. Напомним, в ночь на 7 января загорелся Ялуторовский острог. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но одной из главных достопримечательностей Тюменской области огнем был нанесен значительный ущерб: полностью выгорели две башни и смотровая площадка.
По словам Сергея Зиневича, причины пожара в остроге определены, однако дальше выяснением всех обстоятельств происшествия будут заниматься представители правоохранительных органов.
«Органы госпожнадзора вынесли свое решение по пожару, выявили причину и виновника, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Дело в том, что мы усмотрели в действиях определенных должностных лиц признаки преступления, не предусмотренного теми статьями, которые находятся в ведении органов госпожнадзора. Материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка на предмет выполнения определенными лицами своих должностных полномочий. Какое там будет принято решение, я пока не могу прокомментировать. Пусть правоохранительные органы решат, насколько должностные лица эффективно выполняли свои полномочия, раз они допустили такие последствия», — сказал Сергей Зиневич.
Добавим, что о Ялуторовском остроге шла речь и на другой пресс-конференции. Директор областного департамента культуры Юлия Шакурская заверила, что пострадавшие от огня части острога будут восстановлены. «Это был лишний повод нам обратить внимание на необходимость соблюдение режима противопожарной безопасности и всех мероприятий, которые с этим связаны. Ялуторовский острог — знаковый объект, и любом случае он будет полностью отремонтирован — по моим ощущениям, к лету», — сказала она.