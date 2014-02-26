Пожары в остроге и в «Кристалле»: первая информация о причинах

«Органы госпожнадзора вынесли свое решение по пожару, выявили причину и виновника, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Дело в том, что мы усмотрели в действиях определенных должностных лиц признаки преступления, не предусмотренного теми статьями, которые находятся в ведении органов госпожнадзора. Материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка на предмет выполнения определенными лицами своих должностных полномочий. Какое там будет принято решение, я пока не могу прокомментировать. Пусть правоохранительные органы решат, насколько должностные лица эффективно выполняли свои полномочия, раз они допустили такие последствия», — сказал Сергей Зиневич.