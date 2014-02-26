Появятся ли в Тюмени шахты золотоискателей и вагонетки?

«В качестве идейной основы проекта взят фильм „Золото“, который снят по мотивам романа Мамина-Сибиряка и описывает события времен русской золотой лихорадки. Планируется оформить площадку уже со зданиями и героями, которых зрители могли увидеть в кино. Сейчас разрабатывается проект и идет поиск инвесторов»,- сообщает источник на Свердловской киностудии.
Стоит отметить, что место расположения парка будет зависеть от пожеланий инвесторов. Если они посчитают, что нужно организовать такой парк в другом регионе, никто спорить не будет. Помимо Тюмени, рассматриваются Екатеринбург, Пермь, Челябинск и другие города.
По информации авторов идеи, обсуждаются предложения создать в «ЗолотоПарке» (так он будет называться) шахту, в которую можно будет спуститься, чтобы познакомиться с золотодобытчиками, и реальную площадку для добычи золота. Использовать наш колорит, «русские горки», с вагончиками, похожими на гужевые повозки. На территории парка планируется «выстроить» здания царского времени: банк, тюрьму, магазины, жилые здания, где можно встретиться с персонажами фильма «Золото».
На Свердловской киностудии считают этот проект перспективным, появление в стране интересных тематических парков, пропагандирующих российскую культуру и историю, полезно для экономики и страны в целом.
«Рассчитываем стать первыми в России, кто построит парк развлечений по фильму. Сейчас мы работаем над концепцией парка, и нам интересно мнение жителей Екатеринбурга»,- рассказывают в киностудии.
Фильм «Золото» сейчас можно увидеть в кинотеатрах. В Тюмени его демонстрируют в кинотеатре «Киномечта» (ТРЦ «Колумб»). Главный герой фильма Гордей Брагин, которого играет Сергей Безруков, превращается из простого деревенского парня в золотодобытчика. Фильм основан на реальной истории, но несмотря на это события в картине можно сравнить с теми, которые происходят в наше время. Узнаваемые сюжетные линие и яркая игра актеров держат зрителей в напряжении до самого финала.