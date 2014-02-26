Появятся ли в Тюмени шахты золотоискателей и вагонетки?

Фильм «Золото» сейчас можно увидеть в кинотеатрах. В Тюмени его демонстрируют в кинотеатре «Киномечта» (ТРЦ «Колумб»). Главный герой фильма Гордей Брагин, которого играет Сергей Безруков, превращается из простого деревенского парня в золотодобытчика. Фильм основан на реальной истории, но несмотря на это события в картине можно сравнить с теми, которые происходят в наше время. Узнаваемые сюжетные линие и яркая игра актеров держат зрителей в напряжении до самого финала.