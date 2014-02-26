«Ничейные» дома на Харьковской спасает новая УК

Дома на Харьковской продолжают страдать от последствий коммунальной аварии, которая лишила жильцов домов 52а и 52б на пару недель отопления. И до сих в одном из домов по некоторым стоякам проблемы. Домовладельцы бьют тревогу и снова и снова обращаются в средства массовой информации.
По информации жильцов, отопление в домах периодически пропадает и появляется, «хромает» электропроводка.
Жительница дома Елена позвонила в редакцию NashGorod.ru и сообщила, что самое страшное уже не то, что коммунальные услуги в доме должным образом не осуществляются, а то, что в квитанциях за январь стоимость отопления, которого с 27 января в доме не было вообще, начислено в два раза больше, чем за декабрь. «В „Тепло Тюмени“ мне пояснили, что показания общедомового прибора поделили на всех», — рассказывает Елена.
Сложность этого дома — отсутствие управляющей компании. В администрации города считают, что пока новой управляющей организации нет, ответственность лежит на УК «Союз», договор с которой закончился в конце прошлого года. Тем не менее, тот самый «Союз» и устроил коммунальную западню домам, разморозив систему теплоснабжения в момент аварии на магистральной теплотрассе.
Как стало известно NashGorod.ru, сейчас оба дома пытается спасти другая УК — «УютСервисБыт», причем договора с жильцами у них нет. «Сейчас в доме 52а по трем стоякам нет отопления, но у меня, в связи с авариями нет людей, чтобы эти стояки заварить. Мы и так делаем очень много, а получаем только грубости и оскорбления от жильцов, — поражается инженер управляющей организации Расим Гусейнов. — В этом же доме идет ремонт бойлера для запуска горячей воды. В 52б всё есть».
По поводу квитанций на оплату инженер компании не смог пояснить, потому что расчетами «УютСервисБыт» пока не занимается, так как договор с жильцами подписан с 1 марта. «Мы не получаем от жителей домов ни копейки. Получается, что они нам не платят, но могут позволить себе звонить мне в 3 часа ночи и в грубой форме заявлять, что у них нет тепла. Я понимаю ситуацию, но мы делаем все, что можем», — пояснил инженер. Как сообщили в администрации города, квитанция на оплату формируется до 20 числа каждого месяца, поэтому перерасчет будет в следующей квитанции. По поводу перерасчетов обращаться нужно в свою УК, но в этой строке платежного документа не значится никакая компания.
Добавим, что накануне вечером, как сообщали очевидцы, вся улица Котовского была залита кипятком от Мельникайте до Минской — снова произошел порыв на магистральной теплотрассе.
Видео Евгения Котова