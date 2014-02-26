«Ничейные» дома на Харьковской спасает новая УК

По поводу квитанций на оплату инженер компании не смог пояснить, потому что расчетами «УютСервисБыт» пока не занимается, так как договор с жильцами подписан с 1 марта. «Мы не получаем от жителей домов ни копейки. Получается, что они нам не платят, но могут позволить себе звонить мне в 3 часа ночи и в грубой форме заявлять, что у них нет тепла. Я понимаю ситуацию, но мы делаем все, что можем», — пояснил инженер. Как сообщили в администрации города, квитанция на оплату формируется до 20 числа каждого месяца, поэтому перерасчет будет в следующей квитанции. По поводу перерасчетов обращаться нужно в свою УК, но в этой строке платежного документа не значится никакая компания.