Незваного гостя избил до смерти

В ночь на 19 сентября 2013 года пьяный 30-летний житель Заводоуковска по ошибке пришел к дому Макагонова. Он полагал, что там живут его знакомые. Это не понравилось находившемуся в состоянии опьянения Макагонову: ранее он уже объяснял мужчине, что его знакомые съехали и больше в доме не живут. Произошла ссора. Макагонов жестоко избил незваного гостя и, вытащив его из ограды, положил на траву у палисадника.
Спустя сутки потерпевший скончался в больнице от серьезных травм головы, отмечают в прокуратуре Тюменской области.
Суд назначил Макагонову 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с него 200 тысяч рублей в пользу брата погибшего в счет компенсации морального вреда.