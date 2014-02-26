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Незваного гостя избил до смерти

26 февраля 2014, 09:45
В Заводоуковске осужден 23-летний Александр Макагонов. Он признан виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ночь на 19 сентября 2013 года пьяный 30-летний житель Заводоуковска по ошибке пришел к дому Макагонова. Он полагал, что там живут его знакомые. Это не понравилось находившемуся в состоянии опьянения Макагонову: ранее он уже объяснял мужчине, что его знакомые съехали и больше в доме не живут. Произошла ссора. Макагонов жестоко избил незваного гостя и, вытащив его из ограды, положил на траву у палисадника.

Спустя сутки потерпевший скончался в больнице от серьезных травм головы, отмечают в прокуратуре Тюменской области.

Суд назначил Макагонову 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с него 200 тысяч рублей в пользу брата погибшего в счет компенсации морального вреда.

#Новости#Тюменская область#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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