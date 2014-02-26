Год культуры в Тюмени: интернет в каждую библиотеку и новый ГорОНО

Внимание в будущем году уделят и библиотекам, количество пользователей которых хоть понемногу, но все же растет. Если в городе они могут казаться пережитком прошлого, то в селах остаются важны. Сейчас задача у библиотек, говорит Шакурская, стать не просто центром книговыдачи, а центром «культурно-досугового обслуживания населения». В планах на этот год — подключить к интернету 100% библиотек (не связанными со всемирной сетью сейчас остается несколько учреждений в отдаленных поселках). «Благодаря нашей программе „Расширяя горизонты“, не только молодежь, но и зрелая часть населения активно работают в центрах доступа к сети интернет, организованных на базе библиотек. Там есть веб-камеры, они общаются с внуками, с детьми. Это востребованная услуга, ведь не каждая семья еще может позволить себе купить ноутбук».