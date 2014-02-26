Год культуры в Тюмени: интернет в каждую библиотеку и новый ГорОНО

Планами на 2014 год, объявленный Годом культуры, поделилась Юлия Шакурская. Совершенствование библиотек, выделение денег на востребованные постановки, строительство новых ДК… Цель областного департамента — нести культуру в массы.
Одна из задач на будущий год — продолжать обновление материально-технической базы учреждений культуры, в частности — строить в сельских поселениях модульные дома культуры, рассказала директор департамента: «Это качественно, быстро, современно и, главное, экономически выгодно. На те деньги, которые раньше выделялись на ремонт одного дома культуры, можно построить 5–10 модульных домов культуры».
В 2012 году на юге области уже было построено 15 модульных ДК, в прошло году — 10, в 2014 году планируют возвести еще 5–10. Опыт юга области уже перенял ямальцы: в условиях тундры с капитальным строительством возникают проблемы, а модульные дома — хорошее решение для маленьких северных поселков. Заинтересовались проектом и в ХМАО.
Важным направлением деятельности департамента считает Шакурская и мониторинг удовлетворенности услугами учреждений культуры. Так, по итогам прошлого довольно ими было 78% тюменцев. Департамент делает выводы: есть, куда стремиться. Мониторинг общественного мнения поможет эффективно вкладывать в отрасль средства. «Запуская проект, мы пытаемся анализировать, на какую аудиторию он будет направлен. И если нам представят две постановки — одна экспериментальная, рассчитанная на зрителя 15 — 25 лет, а другая — на более массового зрителя, естественно, предпочтение будет отдано постановке, которая будет востребована более широкой аудиторией», — объяснила Юлия Шакурская.
Внимание в будущем году уделят и библиотекам, количество пользователей которых хоть понемногу, но все же растет. Если в городе они могут казаться пережитком прошлого, то в селах остаются важны. Сейчас задача у библиотек, говорит Шакурская, стать не просто центром книговыдачи, а центром «культурно-досугового обслуживания населения». В планах на этот год — подключить к интернету 100% библиотек (не связанными со всемирной сетью сейчас остается несколько учреждений в отдаленных поселках). «Благодаря нашей программе „Расширяя горизонты“, не только молодежь, но и зрелая часть населения активно работают в центрах доступа к сети интернет, организованных на базе библиотек. Там есть веб-камеры, они общаются с внуками, с детьми. Это востребованная услуга, ведь не каждая семья еще может позволить себе купить ноутбук».
Если говорить о конкретных проектах, то градус культурной жизни повысится в Тобольске. Уже в будущий понедельник там спектаклем «Лев Гурыч Синичкин» откроется после реставрации драматический театр. В этом году планируется открыть еще два объекта: отреставрированный Гостиный двор и «ГорОНО». На новой площадке смогут встречаться и обмениваться знаниями профессиональные ремесленники, там же будут проводить уроки резьбы по кости, гончарного мастерства. Площадка будут работать ежедневно, так что каждый турист сможет уехать из Тюменской области со сделанным собственными руками сувениром.