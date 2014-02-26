nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Депутат предлагает штрафовать родителей за курение в машине при детях

26 февраля 2014, 16:02
Депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк подготовил законопроект, предлагающий наказывать штрафом до пяти тысяч рублей за курение в автомобиле при ребенке.
Сюжет
Дети

«Сегодня данный проект закона будет размещен в базе данных законопроектов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе депутата.

Инициатива предлагает поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и дополнения в статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном средстве) в присутствии ребенка (детей). Нарушение такого запрета предлагается наказывать штрафом в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Подобные ограничения существуют, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где за курение в машине, в которой находятся дети до 12 лет, нарушитель подвергается штрафу в 500 дирхамов ОАЭ (эквивалентно примерно 136 долларам США или 4700 российских рублей), отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Сегодня курение в присутствии детей не расценивается как угрожающее здоровью детского населения РФ, отмечает автор законопроекта. По мнению депутата, такое положение вещей требует от государства принятия неотложных мер, в связи с чем и внесен данный проект закона.

#Новости#Курение#Дети#Законопроекты#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25