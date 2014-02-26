Депутат предлагает штрафовать родителей за курение в машине при детях

«Сегодня данный проект закона будет размещен в базе данных законопроектов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе депутата.
Инициатива предлагает поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и дополнения в статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном средстве) в присутствии ребенка (детей). Нарушение такого запрета предлагается наказывать штрафом в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Подобные ограничения существуют, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где за курение в машине, в которой находятся дети до 12 лет, нарушитель подвергается штрафу в 500 дирхамов ОАЭ (эквивалентно примерно 136 долларам США или 4700 российских рублей), отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Сегодня курение в присутствии детей не расценивается как угрожающее здоровью детского населения РФ, отмечает автор законопроекта. По мнению депутата, такое положение вещей требует от государства принятия неотложных мер, в связи с чем и внесен данный проект закона.