Депутат предлагает штрафовать родителей за курение в машине при детях

Инициатива предлагает поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и дополнения в статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном средстве) в присутствии ребенка (детей). Нарушение такого запрета предлагается наказывать штрафом в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.