Автовокзалы Тюменской области появились на «Яндекс. Расписаниях»

Как сообщает пресс-служба компании, «Яндекс. Расписания» помогут спланировать поездку и в соседний город, и в соседний регион. Например, из Тюмени в Тобольск или в Курган. Пользователи могут посмотреть расписание автобусов на все дни или на конкретную дату, время отправления и прибытия, а также стоимость поездки. Возможность онлайн-покупки билета предоставляет сервис E-traffic.
Помимо прямых рейсов, «Яндекс» умеет подбирать маршруты с пересадками — в том числе с одного вида транспорта на другой. Как и график движения автобусов, расписание местных поездов, электричек и онлайн-табло аэропорта Рощино доступны в полной и в мобильной версии сайта — m.rasp.yandex.ru.
Опубликовано расписание автовокзалов и автостанций в следующих населенных пунктах: Тюмень, Абатское, Армизонское, Бердюжье, Богандинский, Большое Сорокино, Вагай, Викулово, Винзили, Голышманово, Заводоуковск, Исетское, Ишим, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Тобольск, Упорово, Юргинское, Ялуторовск, Ярково.