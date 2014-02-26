Автовокзалы Тюменской области появились на «Яндекс. Расписаниях»

Как сообщает пресс-служба компании, «Яндекс. Расписания» помогут спланировать поездку и в соседний город, и в соседний регион. Например, из Тюмени в Тобольск или в Курган. Пользователи могут посмотреть расписание автобусов на все дни или на конкретную дату, время отправления и прибытия, а также стоимость поездки. Возможность онлайн-покупки билета предоставляет сервис E-traffic.