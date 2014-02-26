Автобусы по Чаркова ходить не будут

Через форму обратной связи на портале мэрии женщина задала вопрос, будут ли ходить автобусы по улице Тимофея Чаркова после того, как за Тарманами вырастет Новый Мыс-2. Специалисты департамента пояснили, что на Чаркова расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. Согласно «Требованиям к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением» открытие маршрутов регулярных автобусных перевозок, проходящих через нерегулируемые железнодорожные переезды, запрещается.