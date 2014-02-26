Автобусы по Чаркова ходить не будут

Через форму обратной связи на портале мэрии женщина задала вопрос, будут ли ходить автобусы по улице Тимофея Чаркова после того, как за Тарманами вырастет Новый Мыс-2. Специалисты департамента пояснили, что на Чаркова расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. Согласно «Требованиям к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением» открытие маршрутов регулярных автобусных перевозок, проходящих через нерегулируемые железнодорожные переезды, запрещается.
«Таким образом, организация движения городского пассажирского транспорта по улице Тимофея Чаркова на сегодняшний день не представляется возможной», — цитирует ответ департамента пресс-служба администрации.
Другая горожанка, Наталья Ангел, попросила продлить новый маршрут № 2 до Рощинского кольца. Однако в администрации решили, что изменение существующей схемы повлечет за собой увеличение коэффициента дублирования по четырем маршрутам: № 38, 57, 76 и 79. «На основании вышеизложенного внесение предложенных изменений в схему движения маршрута № 2 „Архитектурно-строительный университет — ул. Таллинская“ не представляется возможным», — отметили в департаменте.