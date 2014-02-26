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Алкоголь предложат продавать только за городом

26 февраля 2014, 11:39
На митинг против пьянства выйдут в ближайшее воскресенье активисты организации «Работающая молодежь Сибири». Акция будет приурочена к юбилею «сухого закона».

Митинг под названием «Утверждение и сохранение Трезвости. К 100-летию подвига народа России» начнется 2 марта 2014 года в 13 часов на площади Единства и Согласия.

Время акции выбрано не случайно: сто лет назад, весной 1914 года, в России был издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции. Сегодня активисты вновь поднимут вопрос необходимости принять меры по утверждению и сохранению трезвости в нашей стране.

«Закон должен утверждать правду — алкоголь не пищевая продукция, а яд» — таков один из лозунгов акции. Другой предлагает конкретных меры по искоренению пьянства — продавать алкоголь только в спецмагазинах и, желательно, за пределами населенных пунктов.

На митинге организаторы планируют не только произнести речи про трезвость, но и провести опросы и сбор подписей по изменению действующего законодательства.

#Новости#Продажа алкоголя#Митинги#Дарья#Общество
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