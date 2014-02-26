Алкоголь предложат продавать только за городом

Время акции выбрано не случайно: сто лет назад, весной 1914 года, в России был издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции. Сегодня активисты вновь поднимут вопрос необходимости принять меры по утверждению и сохранению трезвости в нашей стране.