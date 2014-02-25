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Весенний праздник для мам и дочек. Мальчикам вход воспрещен

25 февраля 2014, 12:25
В Тюмени пройдет весенний праздник для мам и их маленьких принцесс. Он состоится 2 марта в доме купца Василия Буркова (Дзержинского, 30), начало в 12 часов.
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Тюмень

Мамы с дочками обязательно найдут на празднике занятие себе по вкусу. Например, вы сможете принять участие в цветочных и кулинарных мастер-классах, при желании примерите на себя роль модели — пройдетесь по «подиуму» вместе с дочкой и модельным агентством «Имидж». Компания Just Flip подарит мини-книжку с вашими фото, вы станцуете с Galla Dance, вам и вашей дочке могут сделать прическу и мейкап «Персона Mobile». Кроме того, на площадке постоянно буду работать сказочные герои из компании «Фейрверк», а они отлично знают, как и чем занять деток разного возраста.

Также в программе мероприятия:

— тематические фотосесии;

— угощения;

— украшения из цветов для мам и дочек;

— совместный показ одежды. Мастер-класс от модельного агентства «Имидж»;

— живая музыка.

Это далеко не все сюрпризы, подготовленные для вас организаторами — «Вечеринки со смыслом», выездным салоном красоты «Персона Mobile», центром эстетического развития детей «Дом Буркова».

Количество гостей — мам и их дочек ограничено, забронировать и купить билет можно сейчас по телефону — 610–276. Стоимость билета — 3000 рублей (мама и дочка).

Мальчикам вход воспрещен.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ирина#Культура
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