Весенний праздник для мам и дочек. Мальчикам вход воспрещен

Мамы с дочками обязательно найдут на празднике занятие себе по вкусу. Например, вы сможете принять участие в цветочных и кулинарных мастер-классах, при желании примерите на себя роль модели — пройдетесь по «подиуму» вместе с дочкой и модельным агентством «Имидж». Компания Just Flip подарит мини-книжку с вашими фото, вы станцуете с Galla Dance, вам и вашей дочке могут сделать прическу и мейкап «Персона Mobile». Кроме того, на площадке постоянно буду работать сказочные герои из компании «Фейрверк», а они отлично знают, как и чем занять деток разного возраста.
Также в программе мероприятия:
— тематические фотосесии;
— угощения;
— украшения из цветов для мам и дочек;
— совместный показ одежды. Мастер-класс от модельного агентства «Имидж»;
— живая музыка.
Это далеко не все сюрпризы, подготовленные для вас организаторами — «Вечеринки со смыслом», выездным салоном красоты «Персона Mobile», центром эстетического развития детей «Дом Буркова».
Количество гостей — мам и их дочек ограничено, забронировать и купить билет можно сейчас по телефону — 610–276. Стоимость билета — 3000 рублей (мама и дочка).
Мальчикам вход воспрещен.