Весенний праздник для мам и дочек. Мальчикам вход воспрещен

Мамы с дочками обязательно найдут на празднике занятие себе по вкусу. Например, вы сможете принять участие в цветочных и кулинарных мастер-классах, при желании примерите на себя роль модели — пройдетесь по «подиуму» вместе с дочкой и модельным агентством «Имидж». Компания Just Flip подарит мини-книжку с вашими фото, вы станцуете с Galla Dance, вам и вашей дочке могут сделать прическу и мейкап «Персона Mobile». Кроме того, на площадке постоянно буду работать сказочные герои из компании «Фейрверк», а они отлично знают, как и чем занять деток разного возраста.