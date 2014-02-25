Спектакль «Любовь на Большой Медведице» — на сцене филармонии

В захолустном городке происходит грандиозное событие: на местном вокзале вдруг впервые останавливается поезд «Синая — Бухарест». На нем приезжает загадочная и одинокая молодая особа, у которой нет ни билета, ни документов, ни денег. Наивный и трогательный учитель астрономии решается приютить красавицу, которой негде скоротать время до утра. «Столичная штучка», светская львица Мона очарована деликатным и обаятельным молодым человеком, она покоряет сердце романтичного учителя. Счастливые влюбленные дают друг другу обещание никогда не расставаться. Но расположение звезд не благоприятствует их роману, а судьбу так трудно обмануть…