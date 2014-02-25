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Спектакль «Любовь на Большой Медведице» — на сцене филармонии

25 февраля 2014, 17:34
Спектакль «Любовь на Большой Медведице» по произведению румынского писателя Михая Себастиана пройдет на сцене тюменской филармонии 5 марта.
Сюжет
Тюмень

В лирической комедии, поставленной режиссером Ольгой Анохиной, играют Юлия Меньшова, Андрей Чернышов, Кирилл Козаков, Дарья Фекленко, Сергей Никоненко и Степан Старчиков.

В захолустном городке происходит грандиозное событие: на местном вокзале вдруг впервые останавливается поезд «Синая — Бухарест». На нем приезжает загадочная и одинокая молодая особа, у которой нет ни билета, ни документов, ни денег. Наивный и трогательный учитель астрономии решается приютить красавицу, которой негде скоротать время до утра. «Столичная штучка», светская львица Мона очарована деликатным и обаятельным молодым человеком, она покоряет сердце романтичного учителя. Счастливые влюбленные дают друг другу обещание никогда не расставаться. Но расположение звезд не благоприятствует их роману, а судьбу так трудно обмануть…

Начало спектакля в 19.00. Цена билетов от 600 — 3000 рублей.

Справки по телефонам: 8 (3452) 40-40-60, 68-77-77.

#Новости#Тюмень#Спектакли#Таня#Культура
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