Спектакль «Любовь на Большой Медведице» — на сцене филармонии

В лирической комедии, поставленной режиссером Ольгой Анохиной, играют Юлия Меньшова, Андрей Чернышов, Кирилл Козаков, Дарья Фекленко, Сергей Никоненко и Степан Старчиков.
В захолустном городке происходит грандиозное событие: на местном вокзале вдруг впервые останавливается поезд «Синая — Бухарест». На нем приезжает загадочная и одинокая молодая особа, у которой нет ни билета, ни документов, ни денег. Наивный и трогательный учитель астрономии решается приютить красавицу, которой негде скоротать время до утра. «Столичная штучка», светская львица Мона очарована деликатным и обаятельным молодым человеком, она покоряет сердце романтичного учителя. Счастливые влюбленные дают друг другу обещание никогда не расставаться. Но расположение звезд не благоприятствует их роману, а судьбу так трудно обмануть…
Начало спектакля в 19.00. Цена билетов от 600 — 3000 рублей.
Справки по телефонам: 8 (3452) 40-40-60, 68-77-77.