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Наталья Кузютина и Муса Могушков завоевали медали Гран-при по дзюдо

25 февраля 2014, 12:07
В прошедшее воскресенье, 23 февраля, в немецком Дюссельдорфе завершился один из крупнейших турниров в календаре Международной федерации дзюдо. Побороться за награды приехали более 360 спортсменов из 55 стран мира.
Сюжет
Тюмень

Как отмечают в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», тюменка Наталья Кузютина в очередной раз прекрасно показала себя, завоевав золото турнира. В весовой категории до 52 кг выиграла встречи с монголкой Аззаи Чинтогтох и румынкой Андреа Читу. В полуфинале россиянка поборола израильтянку Гили Коэн, а в финальном поединке ее напору не смогла противостоять японка Юки Хашимото.

Отметим, что это вторая медаль Натальи за короткое время — на прошедшем недавно в Париже турнире Большого шлема она заняла третье место.

Для Мусы Могушкова Гран-при стал первым турниром после полученной летом травмы. Тюменец выиграл две первые встречи — с китайцем Шин-хим Ли и венгром Миклошем Унгвари. В четвертьфинале он уступил израильтянину Саги Муки, а в утешительных поединках поборол француза Джонатана Аллардона и казаха Дастана Икибаева, став третьим. Это был удачный старт после реабилитации. Муса показал хорошую, зрелую борьбу, несмотря на долгий перерыв участия в соревнованиях.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
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