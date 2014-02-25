Наталья Кузютина и Муса Могушков завоевали медали Гран-при по дзюдо

Для Мусы Могушкова Гран-при стал первым турниром после полученной летом травмы. Тюменец выиграл две первые встречи — с китайцем Шин-хим Ли и венгром Миклошем Унгвари. В четвертьфинале он уступил израильтянину Саги Муки, а в утешительных поединках поборол француза Джонатана Аллардона и казаха Дастана Икибаева, став третьим. Это был удачный старт после реабилитации. Муса показал хорошую, зрелую борьбу, несмотря на долгий перерыв участия в соревнованиях.