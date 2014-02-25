Наталья Кузютина и Муса Могушков завоевали медали Гран-при по дзюдо

Как отмечают в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», тюменка Наталья Кузютина в очередной раз прекрасно показала себя, завоевав золото турнира. В весовой категории до 52 кг выиграла встречи с монголкой Аззаи Чинтогтох и румынкой Андреа Читу. В полуфинале россиянка поборола израильтянку Гили Коэн, а в финальном поединке ее напору не смогла противостоять японка Юки Хашимото.
Отметим, что это вторая медаль Натальи за короткое время — на прошедшем недавно в Париже турнире Большого шлема она заняла третье место.
Для Мусы Могушкова Гран-при стал первым турниром после полученной летом травмы. Тюменец выиграл две первые встречи — с китайцем Шин-хим Ли и венгром Миклошем Унгвари. В четвертьфинале он уступил израильтянину Саги Муки, а в утешительных поединках поборол француза Джонатана Аллардона и казаха Дастана Икибаева, став третьим. Это был удачный старт после реабилитации. Муса показал хорошую, зрелую борьбу, несмотря на долгий перерыв участия в соревнованиях.