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На штрафы ГИБДД будут действовать скидки

25 февраля 2014, 09:41
Водитель, нарушивший правила дорожного движения, может получить 50-процентную скидку при оплате штрафа, если перечислит деньги до вступления в законную силу соответствующего постановления. Такой законопроект внесли на рассмотрение коллег депутаты Госдумы.

«В случае добровольной уплаты штрафа до дня вступления в силу постановления штраф должен уплачиваться в размере половины суммы, говорится в пояснительной записке. В противном случае лицо, привлеченное к административной ответственности, будет обязано уплатить штраф в полном размере».

Авторы идеи считают, что такая скидка будет мотивировать водителей сразу оплачивать штрафы, а значит, существенно снизится нагрузка на судей и судебных приставов, которые сегодня завалены делами по взысканию просроченных штрафов ГИБДД.

Напомним, что похожий законопроект уже вносился в Госдуму два года назад, но его рассмотрение так и не состоялось.

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