На штрафы ГИБДД будут действовать скидки

«В случае добровольной уплаты штрафа до дня вступления в силу постановления штраф должен уплачиваться в размере половины суммы, говорится в пояснительной записке. В противном случае лицо, привлеченное к административной ответственности, будет обязано уплатить штраф в полном размере».
Авторы идеи считают, что такая скидка будет мотивировать водителей сразу оплачивать штрафы, а значит, существенно снизится нагрузка на судей и судебных приставов, которые сегодня завалены делами по взысканию просроченных штрафов ГИБДД.
Напомним, что похожий законопроект уже вносился в Госдуму два года назад, но его рассмотрение так и не состоялось.