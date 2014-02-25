На Пермякова прорыв водопровода: лужа на дороге, два дома без воды

«Сообщение об утечке поступило в диспетчерскую службу в 4.30. В 5 утра начались работы по локализации поврежденного участка. Однако подачу воды не останавливали в связи с тем, что необходимо было выполнить ряд переключений для того, чтобы обеспечить беспрерывное водоснабжение жилого сектора и максимально сократить район отключения. Авария, предварительно, произошла на водоводе диаметром 500 мм, т. е. это магистральный водовод, который, в том числе, частично обеспечивает транзит воды в микрорайоны. Благодаря переключениям без воды остались только два общежития в районе автовокзала. Остальной жилой сектор с водой. Есть вероятность, что удастся переключить и эти два общежития, и в дальнейшем проводить ремонтные работы без отключения жилого сектора», — отметил руководитель пресс-службы ООО «Тюмень водоканал» Иван Камельских.