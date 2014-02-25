На Пермякова прорыв водопровода: лужа на дороге, два дома без воды

Небольшое озеро и почти весенние ручьи в районе «Пригородного» рынка, вода на проезжей части — сегодня утром на улице Пермякова в Тюмени произошел прорыв водопровода.
Несколько зданий в районе КПД отключены от водоснабжения, однако, по данным ООО «Тюмень водоканал», если бы не принятые меры без воды могли бы остаться куда больше домов.
«Сообщение об утечке поступило в диспетчерскую службу в 4.30. В 5 утра начались работы по локализации поврежденного участка. Однако подачу воды не останавливали в связи с тем, что необходимо было выполнить ряд переключений для того, чтобы обеспечить беспрерывное водоснабжение жилого сектора и максимально сократить район отключения. Авария, предварительно, произошла на водоводе диаметром 500 мм, т. е. это магистральный водовод, который, в том числе, частично обеспечивает транзит воды в микрорайоны. Благодаря переключениям без воды остались только два общежития в районе автовокзала. Остальной жилой сектор с водой. Есть вероятность, что удастся переключить и эти два общежития, и в дальнейшем проводить ремонтные работы без отключения жилого сектора», — отметил руководитель пресс-службы ООО «Тюмень водоканал» Иван Камельских.
На сайте организации, между тем, говорится, что в списке отключенных зданий — дома 3, 7а, 7; 5, 5а, 7/1, 7/3, 7б по улице Пермякова. Среди них есть как нежилые строения, так и жилые — те самые два общежития. Пониженный напор воды отмечен в Гилевской роще,8 и на 50 лет Октября, 120.
Отметим, что вода оказалась на проезжей части и мешает движению транспорта.
«Недалеко от „Нобеля“ прямо на проезжей части лужа внушительного размера тормозит движение автомобилистов. А ближе к автовокзалу стоит „аварийка“ — что-то делают», — рассказал тюменец Максим.
Иван Камельских попросил автомобилистов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. «Будьте осторожны во время движения по Пермякова, так как одна полоса немного подтоплена. Мы рассчитываем на понимание автолюбителей: прежде всего, было необходимо обеспечить водоснабжение жилого сектора», — отметил он.
В настоящее время сотрудники ООО «Тюмень водоканал» локализовывают утечку, ставят откачивающую технику, а также проводят согласование с сетевыми организациями для проведения раскопки, чтобы добраться непосредственно до места повреждения. По плану специалисты должны подать воду в дома к 6 утра 26 февраля.